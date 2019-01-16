中國12月份70個大中城市漲幅以廣州居首

中國統計局公布 2018 年 12 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，一線城市商品住宅銷售價格有漲有跌，而二、三線城市則是漲幅縮小。70 個大中城市中，有 59 個城市新建商品住宅價格出現月增，而 11 月份則有 63 個。

從 12 月 70 個大中城市新建商品住宅銷售價格指數變動的情況來看，廣州以 3% 的月漲幅，位居 70 個城市之首。而中國四大一線城市中，北京、上海、廣州、深圳月增率分別為 1%、0.6%、3%、0.4%。

這四大城市的中古屋銷售價格則平均月減 0.3%，其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降 0.2%、0.3%、0.4% 和 0.3%。

廣州房市表現最佳，與房市調控政策鬆動有關，所以市場看漲的聲浪也比較高，相對對於房市有提振的效果，再加上廣州房市一直被認為是低估的市場，因此潛在購屋需求大。

圖: AFP

至於中國 31 個二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別月增 0.7% 和 0.1%，漲幅比 11 月份下滑 0.3 和 0.2 個百分點。

35 個三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格則分別月增 0.7% 和 0.3%，漲幅比 11 月份下滑 0.2 和 0.1 個百分點。

整體來看，在新屋價格方面，上漲的城市仍較多。至於中古屋方面，價格逐月下滑的城市個數不斷在增加，已連續三個月超過 10 個城市中古屋價格出現下滑，這是近 4 年來首見。

業內認為，雖然新屋與中古屋呈現兩極化，但以目前中國房市來看中古屋的價格更能反映出房市真實情況，特別是一二線熱門城市，中古屋成交量比重已經超過一半，北京、上海中古屋市場成交比重更超過 80%。