中國近三分之一省份公布GDP成績 普遍對今年展望悲觀

近期中國各地開始召開「省級兩會」，截至 1 月 14 日止，已有西藏、北京、天津、河北、湖北、福建、四川、安徽、江蘇、新疆等 10 個省份或地區召開地方性質的兩會，同時也公布去年當地 GDP 成績單。

整體來說有多個省份或地區呈現指標性的突破。江蘇省 GDP 首度邁入人民幣 9 兆俱樂部，這一個數值已經超過全球第 13 大經濟體澳洲。

不過 9 兆俱樂部的成員很快將加入廣東。廣東 2017 年 GDP 就已經達到人民幣 8.99 兆元，連續 29 年位居中國榜首，市場在等待的是廣州有沒有機會今年經濟成長超出預期，GDP 達人民幣 10 兆大關。

而四川 2018 年 GDP 突破人民幣 4 兆元，年增 8%。至於湖北，2018 年距離 4 兆俱樂部恐差一步之遙；因根據湖北提供的數據顯示，2017 年 GDP 為人民幣 3.65 兆元，再對照 2018 年湖北預估 2018 年 GDP 成長約 7.8% 左右，計算下來仍不到人民幣 4 兆這個關卡。

依照 2017 年的數據，GDP 規模在兆元級以上的省份已達 14 個。從這 14 個兆元俱樂部成員的分佈來看，東部地區有 10 個，中部地區有 2 個，西部地區有 2 個，顯示東部地區仍為中國經濟的主動脈。

從城市的角度來看，北京 GDP 則是首度突破人民幣 3 兆，成為第二個 GDP 超過人民幣 3 兆的城市。上海則是在 2017 年已經突破人民幣 3 兆元大關，成為中國第一個跨過 3 兆門檻的城市。

而今年中國兆元級以上的城市成員有機會來到 17 個。以分布地區來看，長江三角洲的成員最多，高達 5 個，分別為上海、蘇州、杭州、南京和無錫。其次為珠江三角洲、京津冀、成渝和長江中游各有 2 個兆元俱樂部成員。

圖: 慧博

即使 2018 年中國許多地區經濟都邁入新的里程碑，但各地區政府對於今年經濟看法大多保守，也因此對 2019 年 GDP 成長率目標大多較 2018 年有所下修，甚至不少重要省份或地區經濟成長目標下修 0.5 個百分點，顯示出今年中國經濟成長下滑壓力將更大。

而中國總理李克強在近日的工作彙報上，也罕見承認今年中國經濟發展的環境更加複雜，面臨的困難挑戰更多，整體經濟下滑壓力增加。許多國際機構都預測中國今年 GDP 成長只剩下 6.1%～6.2% 之間，已面臨保 6 大戰。