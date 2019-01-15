第三期國家太空科技發展長程計畫核定 將挑戰尖端太空任務

行政院今 (15) 日正式核定我國「第三期國家太空科技發展長程計畫」，由科技部負責執行，從今年至 2028 年為止共 10 年，將發展「高解析度光學遙測衛星」、「超高解析度光學衛星」及「合成孔徑雷達衛星」，精進本土太空技術、挑戰尖端太空任務、擴散太空技術效益，並培育新一代太空科技人才。

「高解析度光學遙測衛星」與「超高解析度光學遙測衛星」搭載遙測酬載及各種國內自製的不同科學酬載，兩者解析度均優於 2017 年發射的福衛五號 2 米解析度，這一系列衛星將搭配福衛五號，提供台灣每日多次再訪高解析度與多元的衛星影像及資料，快速監測國土安全與環境變遷，滿足國土測繪與農林單位等應用需求。

「合成孔徑雷達衛星」搭載主動式雷達，由衛星上發射電磁波到地面，由於土壤、建築物、海水對電磁波有不同的吸收與反射，因此可接收反射波並進行判讀，特色是可於夜間或有雲的天氣狀態取像，而不受天候影響，監測森林濫墾濫伐、地層下陷、地表變形，並於重大天災發生時提供即時影像，準確判定災害範圍。

我國「第一期太空科技長程發展計畫」自 1991 年起執行至 2005 年，建立太空科技基礎設施與培育太空科技人才，並完成福衛一號科學衛星、福衛二號遙測衛星及福衛三號氣象衛星任務。

「第二期太空科技長程發展計畫」則於 2004 年執行至 2018 年，期間整合國內產學研資源，建立我國太空科技研發能量，自主發展福衛五號遙測衛星與獵風者氣象衛星，並與美國合作共同發展福衛七號氣象衛星星系。

科技部表示，第三期太空科技長程發展計畫將以第一期與第二期計畫的成果為基礎，精進本土太空技術、挑戰尖端太空任務、擴散太空技術效益、培育新一代太空科技人才，除以尖端技術發展為核心，帶動國內太空產業發展外，也兼顧國家安全、社會福祉等需求應用，為下一個十年太空科技發展開啟新頁。