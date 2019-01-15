台塑集團年終加碼獎金拍板 每人可領5.83個月再加1.5萬紅包

台塑四寶去年營運受到第 4 季國際油價暴跌衝擊，獲利表現不如預期。依照集團公式計算，集團同仁今年將可領到 5.83 個月本薪的年終獎金，打破連續 3 年領到 6 個月上限年終的紀錄，而在台塑集團總裁王文淵今 (15) 日與工會代表協商後，拍板再加碼發放 1.5 萬元慰勉金紅包。

台塑四寶去年前 3 季獲利表現相當不錯，王文淵在 11 月中旬出席台塑企業運動會時也說，前 3 季受惠全球經濟景氣持續好轉，營運績效與 2017 年相當，年終獎金部份，一定會達到天花板上限 6 個月，差別在於加發獎金的金額。

不過，由於第 4 季四寶飽受油價暴跌與需求趨緩影響，使獲利表現不如預期，去年全年稅後純益 2109 億元，年減逾 11%，平均每股稅前盈餘約 5.21 元。而台塑四寶年終獎金計算原則，是以當年度四寶平均每股稅前盈餘與過去 3 年數字為基準比較，最高上限 6 個月、最低 3 個月。

截至 2017 年為止，台塑企業已連續發放 3 年達到天花板上限的 6 個月年終，2016 年加碼紅包為 1.4 萬元，2017 年則為 2.2 萬元。以台塑企業員工平均薪資 5.45 萬元來計算，今年年終獎金 5.83 個月，每人平均可進帳 31.7 萬元。

至於年終獎金加碼紅包的部分，台塑集團總裁王文淵今日下午偕同台塑四寶高層，與集團工會代表展開協商，在考量原先預期可達成連 4 年 6 個月年終，且四寶今年獲利為連 3 年獲利超過 2000 億元後，決定加碼發放 1.5 萬元慰勉金紅包，台塑企業員工今年將可領到 5.83 個月與 1.5 萬元加碼紅包。