中工開發新北土城AI智慧產業園區8萬坪 今年將預售

因中美貿易大戰影響，引發台商回流，面對產業用地供給有限情況下，北部具有交通便利、大面積產業及工業園區正熱門，中華工程 (2515-TW) 投資開發土城 AI 智慧產業園區，預計今年取得建照並展開銷售，預估可銷售樓地板達 8 萬坪。

至於中工在台北市信義區指標豪宅建案「陶朱隱園」，目前進入細設調整階段，預計今第 3 季完成調整現身台北市信義計畫區。中工董事長特助沈輝庭表示，目前兩岸三地已有多組華人客戶洽談。

中工、台開 (2841-TW) 及榮工處原為台灣老牌的工業區開發單位，中工近來積極參與建設開發業務，位於新北市土城區一塊 1.6 萬坪工業用地，四面環路，交通便利，已規劃 AI 智慧產業園區，可售樓地板面積估達 8 萬坪。

中工指出，規劃進行開發的新北新土城 AI 智慧產業園區主打智能、智慧、綠能及為客戶客製化打造多元化的優質產業園區環境。樓高、載重、面積、人車動線、停車位等都是針對未來產業園區發展最高規格所規劃，非常適合大面積及整合廠房需求的產業。

此外，在彰濱崙尾工業區配合經濟部工業局發展再生能源政策，迎接「風、光、雲、生、金」再生新時代。「風」：西區成為離岸風電綠能基地。「光」：東區成為台灣最大設置再生能源太陽光電專區。「雲」： Google 於西區正式啟用亞洲最大資料處理中心，帶動彰濱成為新世紀亞太 IT 雲端產業最大聚落。中工表示，一般生產製造企業主，則可選擇彰濱崙尾西一區產業用地。目前尚有約 460 公頃已造地完成，可為需地企業主，客製化規劃土地。

同時，彰濱崙尾西區金屬表面處理專業區，第一期公告可售地面積約 4.2 公頃，共有 24 筆土地，面積約為 450-550 坪，採「租售併行，承租優於承購」。

中工在台北市信義區指標豪宅建案「陶朱隱園」，目前進行公設及植栽調整。至於外界關心的工期問題，中華工程指出，如陽台原本採全玻璃帷幕，但近期已動工將部份玻璃帷幕改為金屬隔柵，可減少玻璃帷幕遮掩住的綠意。