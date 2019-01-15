〈南亞科法說〉上半年市況保守 Q3三因素可望帶動營運回溫

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (15) 日表示，上半年 DRAM 市場保守，第 1 季價格跌幅可能達 1 成，第 2 季還很難預期，但第 3 季在三因素帶動下，價格下滑趨勢有機會減緩，營運可望順勢回溫。

李培瑛表示，今年上半年受到全球經濟放緩、美中貿易戰、關稅提高造成供應鏈調整與 CPU 短缺等因素影響，預期 DRAM 市場上半年市況保守，第 1 季單季價格下跌幅度可能與去年第 4 季相近、達到 1 成，第 2 季目前還很難預期。

不過，李培瑛指出，第 3 季適逢傳統旺季，加上英特爾 CPU 缺貨情況可望紓緩，且美中貿易戰造成的供應鏈調整，也可望在第 3 季到位，在上述因素帶動下，第 3 季價格下滑趨勢有機會減緩。

從需求面來看，李培瑛表示，手機去年第 4 季銷售不如預期，手機產品差異化需倚賴記憶體規格升級，今年 Android 旗艦機種記憶體容量將提高至 10-12GB，預計 2020 年 5G 手機將正式商轉，可望刺激記憶體成長動能。

消費型電子產品方面，短期內受到美中貿易戰干擾，使銷售下滑，但全年包括機上盒、智慧音箱、SSD 等各應用 DRAM 搭載量成長，需求仍穩定增加。

PC 方面，李培瑛指出，英特爾 CPU 缺貨持續不利 PC 出貨，預期今年年中可恢復正常供貨。伺服器部分，雖然去年第 4 季至今年第 1 季，市場處短線庫存調節狀態，使需求不佳，但長線在 AI 與網路產業發展帶動下，需求仍穩定成長。