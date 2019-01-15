雄獅落實公益 邀社福機構、偏鄉學童共遊獨包郵輪

雄獅 (2731) 長期推動旅遊產業的垂直整合，經營分眾市場、打造旅遊新浪潮，致力於提升服務品質外，也積極投入公益、落實集團的企業社會責任與在地關懷精神。今年開春，盛大舉辦「幸福雄獅 圓夢啟航」活動，提供 100 位名額免費參加雄獅太陽公主號獨包航程，邀請兒少社福機構或協會團體、偏鄉學校學童登船，啟動一場散播愛的幸福郵輪，即日起至 2 月 15 日受理徵件。雄獅總經理裴信祐表示，雄獅除期許為消費者帶來感動的品牌體驗外，也致力朝「幸福企業」的目標邁進。雄獅於 2014 年、2018 年兩度邀請財團法人勵馨社會褔利事業基金會共同舉行幸福啟航郵輪之旅，將資助對象擴大到兒少社福機構或協會團體以及偏鄉學校學童，以郵輪旅遊方式，提供 100 位名額免費參加雄獅太陽公主號獨包航程，包括 3/24 沖繩 / 石垣島 4 日、3/27 長崎 / 鹿兒島 6 日、4/1 釜山 / 長崎 6 日共三梯次行程。



雄獅指出，為了鼓勵孩童勇敢追夢，今年以「幸福雄獅 圓夢啟航」作為主題，自即日起 2 月 15 日受理徵件，號召偏鄉及兒少社福機構，以團體、學校單位或教師提案計畫申請，經由書審評選後，甄選出 100 位名額、免費登上雄獅太陽公主號獨包航程。未來，雄獅也期待推動更多公益活動，將愛心極大化，落實幸福企業、回饋社會的目標。