〈生技大會在台舉辦〉提供媒合平台吸引商機 預期將吸引10萬人參觀

台灣生物產業協會今 (15) 日與全球 BIO 生技大會共同宣布，今年亞洲生技大會 (Bio Asia) 將與台灣生技月合併舉行，預期將吸引來自 25 國、約 1500 位代表與會，可望將有突破 10 萬人參觀，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，合併舉行除可以提供一個更完整的平台，這次也將使用 BIO 協會一對一的「國際媒合平台」，創造更多商機。

協會指出，一對一「國際媒合平台」是採取線上註冊的方式，只要雙方都有意願，就可以線在上直接預定媒合的時間，李鍾熙指出，預期將舉行超過 2000 場的商機媒合，雖然總價值很難預估，但這一次規模較大，也加入許多國際廠商一同參與，除亞洲及各國代表團，國際藥廠與醫材公司、醫療機構團體與財金金融投資機構等，都會共同出席盛會。

李鍾熙說明，目前台灣生物產業協會也正與台灣電腦公會討論，這一次或許也會邀請電子與資通訊產業一起參加，讓國際代表團看到台灣的另一個強項，李鍾熙強調，台灣的生技產業若能夠與電子產業結合，也能在精準醫療、基因定序與檢測、精準影像畫面等更進一步，同時也能創造更多的商機，擴大國際合作。

這一次的 Bio Asia Taiwan 將於 7 月 24 日至 28 日於南港展覽館舉行，李鍾熙表示，台灣本土市場小、資源也稍嫌不足，若能藉此機會納入國際夥伴，也能帶動生技產業的加速發展。