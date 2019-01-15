統一超領先同業 首創超商區域限定集點

連鎖超商統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (15) 日宣布，再創超商業集點行銷創舉，明 (16) 日起將針對北部和南部不同的消費族群，首度推出區域限定集點商品，其中，苗栗以北門市主打「美國 KitchenAid 精品集點送」活動，南部則是推「德國 WMF 精品集點送」，也可看出，進入 2019 年後，7-ELEVEN 行銷正更求新求變。

7-ELEVEN 說明， 北部都會區消費者因工作繁忙，且注重效率和生活質感，因此，集點活動規劃以美國 KitchenAid 食物調理機、琺瑯煮水壺為主，此次活動微限量共 7300 個，約市價 6 折左右，適合都會上班族使用。

針對南部民眾， 7-ELEVEN 則是強打婆婆媽媽相當喜愛的品牌德國 WMF，提供 1.3L 和 3L 兩種不同容量的不銹鋼湯鍋，適合家庭圍爐、聚餐料理需求，限量共 2 萬個，約市價 4.4 折，CP 值超高。

近來超商集點熱度逐漸消退，消費者更注重價值感，特別是在連鎖超市一連串高端品牌廚房用品換購潮的帶動下，也讓超商開始加入高質感換購行列。

此次是統一超首次針對不同地區的消費者推出的換購活動，能否再次將集點人氣拉升，有待觀察。