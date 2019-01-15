【林嘉焜專欄】海外資金匯回—財政部三階段認定流程(下)

財政部賦稅署副署長宋秀玲 1 月 10 日表示，財政部將發布新解釋令，提升「認定一致性」，透過三段流程：辨認資金構成性質、區分課稅年度、檢視申報情形等，分辨匯回資金是否需課稅。舉例分析各種狀況如下。

●狀況 1

王先生於 2015 年從台灣匯出完稅資金 100 萬美元，匯入香港個人帳戶理財，並在 2017 年才首次贖回本利和 120 萬美元，投資期間無任何孳息，而王先生在 2019 年 1 月匯回 50 萬美元回台灣個人帳戶！

【稅務認定】價差獲利 20 萬美元屬於王先生的 2017 年的海外所得，屬於民國 106 年度所得，並非匯款 50 萬元都屬於海外所得。

雖然王先生於 2019 年始匯款回台灣，也不會被認定為 2019 年之海外所得。因此，社會上，誤傳將海外所得分批小筆匯回台灣，並非合法之節稅規劃，僅屬於隱匿資金的非法逃稅技巧。若故意將資金化整為零分批匯入台灣的人頭帳戶，躲避大額資金追查的話，恐涉入洗錢罪，納稅義務人不能聽信道聽塗說，愈陷愈深！

●狀況 2

王先生於 2000 年從台灣匯出完稅資金 100 萬美元，匯入香港個人帳戶理財，全部資金投入購買零息債券，在 2010 年底 (民國 99 年) 債券市價為 110 萬美元。王先生在 2017 年才首次贖回全部債券 120 萬美元，而在 2019 年 1 月匯 50 萬美元回台灣帳務！

【稅務認定】王先生可以主張成本為 2010 年底債券市價 110 萬美元，所以，王先生實現 2017 年海外所得 10 萬美元，並非以匯款日 (2019 年) 為所得年度。

由於台灣於民國 99 年 (西元 2010 年) 才將海外所得列入最低稅負制之基本所得申報項目，因此，民國 99 年前的海外投資，可以有二種成本：(1)原始投資成本；(2)98.12.31 年底的市價，由投資人自行二者擇一。當然，選擇金額高者為成本，對納稅人較有利。

●狀況 3

王先生於 2015 年從台灣匯出完稅資金 100 萬美元，匯入香港個人帳戶理財，並在 2019 年才首次贖回所有投資部位 70 萬美元，投資期間無任何孳息，而王先生在 2019 年 1 月匯回 50 萬美元回台灣個人帳戶！

【稅務認定】王先生實現海外投資損失，並無海外所得，匯回 50 萬元只是海外投資本金匯回。

王先生有 2019 年的海外財產交易損失 30 萬美元，如果，王先生在其他境外投資或台灣境內金融機構投資境外理財商品，也在 2019 年贖回價差獲利 30 萬美元。則依據稅務規定，「同一年度的同類損益，可以互抵」。王先生可以準備相關投資文件，證明海外財產交易所得與損失的金額，互抵後，合法降低最低稅負制的基本稅額。

但是… 境外基金的配息屬於「海外營利所得」，與上述的境外基金價差「海外財產交易損失」，不屬同一類所得，不能互抵！舉例而言，王先生 2019 年的海外財產交易損失 30 萬美元，同一年度也從高收益債境外基金獲得配息 30 萬美元，這二類所得不能互抵，王先生仍應申報海外營利所得 30 萬美元，除非王先生或同一申報戶的親屬有同類損失得以互抵。([註]：但海外營利所得不太可能會出現負值。)

●狀況 4

王先生於 2010 年從台灣匯出完稅資金 100 萬美元，匯入香港個人帳戶後，轉入大陸帳戶，並投資杭州市房產等值 100 萬美元。並在 2017 年首次出售 200 萬美元，持有期間無任何租金收入。王先生將出售價款 200 萬美元先匯入本人的香港帳戶，並陸續在 2018 年及 2019 年各皆匯回 20 萬美元回台灣個人帳戶，目前合計匯入 40 萬美元！

【稅務認定】由於兩岸人民關係條例第 24 條規定，大陸地區所得應合併台灣境內所得申報。因此，王先生將出售房產差額 100 萬美元，並不屬於海外所得，應該計入 2017 年 (民國 106 年度) 的所得申報。如今 (2019 年)… 已經逾期未申報、而且尚在核課期間內，王先生可能會面臨當時(民國 106 年度) 最高邊際稅率 45% 的本稅，再加上高額逃漏稅事實，再加罰本稅額的 0.5 倍，造成補稅加罰 67.5% 的重稅惡夢！(另外，本稅補繳時，還要加計利息。)

以上各種狀況，辨認資金的構成性質時，資金所有人 (王先生) 必須自行辨認匯回資金性質，若遭稽徵機關查核，王先生必須提示證明文件。若無法提供境外金融機構的相關文件為佐證，則稽徵機關無法認定為真實，可能開始對王先生名下資產審慎查核，徒增困擾、耗神耗時！

如果民眾還是不清楚自己的海外資金是否要課稅，賦稅署副署長宋秀玲說，為了協助台商回台投資，各地國稅局也已設立諮詢窗口，提供稅務專屬服務。