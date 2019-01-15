【馮冠華專欄】上升勢頭被打斷，市場氣氛轉謹慎

1 月 15 日推介 - 金界控股（3918）

1）上日港股市況總結：恆指週一低開低走，指數在低開 107 點後迅速回落，最多曾跌約 470 點，指數最終以 26298 點收市，下跌 369 點並終止六連升，全日成交按日下跌約 17% 至 737 億。滬深港通總成交也下跌約 12% 至 59 億，流向仍是淨流出，金額約 6.6 億。北向轉至淨流出，金額為人民幣 16.9 億。藍籌 5 升 44 跌 1 持平。



板塊方面，公用、教育、水泥及防守股表現較好；聯想（992）在大行報告推介下成逆市奇葩。相反，醫藥、澳門博彩、內航、手機設備、汽車、新經濟及石油股則較弱。做空方面，佔大市成交又回升至 15.6%。牛熊証街貨最新比例是 44:56，重貨區方面，熊証仍在 26700-26749，牛証則上移至 25800-25849。

簡評：市場解說昨天港股跌市的元兇，是中國 12 月進出口數據均遠遜預期；再加上道指期貨不振，人民幣先升後回，上證也低開低走，在累積升幅頗大下，獲利盤湧現下回吐。若觀察了整天的走勢，恆指在早上急跌後便成拉鋸局面，成交額也大減。



中國的 12 月進出口數據不佳，平心而論應是共識，特別是在 12 月貿易戰的敏感期，固筆者覺得昨天的下跌，有點像 1 月 2 日公佈了強差人意的 PMI 數據，簡單說是被放大了。再看昨晚美股早段下跌而港股夜期及 ADR 均有反彈，情況又或不是如昨天市況之差。話需如此，上升勢頭被打斷，市場氣氛應轉謹慎，在後市變數頗多下（如今天的英國脫歐表決、美國政府停擺進展、美企業績、華為事件發展及中美談判等），短線大幅波動看似難免。

筆者的經驗之談，在弱市下表現優異的公司，短線通常能繼續跑贏大市。在筆者的觀察名單中，聯想（992）、聯想控股（3396）、金界（3918）、中教（839）、楓葉（1317）等均能在昨天上升。其中聯想控股和金界均是筆者在十二月研討會有品題的公司。前者在其子公司被大行推介下，應有母憑子貴追落後之空間，但由於成交量一向不高，投資者也要注意這點。



筆者對金界的盈利増長頗有信心，賭場二期收入穩步增長，公司應在二月初公佈 2018 年的業績，股價昨天的突破不似是偶然，現價還可留意。中敎昨天的股價轉強，可能是和今早公佈的收購一所山東大學有關，慎防消息出台後股價逆走。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一下跌，當中道指早段曾下跌逾 200 點，及後跌幅收窄，最終下跌 86 點或 0.36%，標指及納指則分別下跌 0.53% 及 0.94%。美滙指數微跌至 95.59，十年期債息上升至 2.706%，紐約期油 2 連跌，下跌約 1.6% 至 50.78 美元。港股 ADR 反彈 98 點，相當於恆指 26396 點水平。

3）新股訊息 ：內地民辦高等教育營辦商中國科培教育 (1890) 今天起至周五招股，每股 2.08 元至 2.7 元招股，一手 2000 股，股份預期於本月 25 日主板掛牌。

三隻新股今天掛牌，暗盤價全線造好，其中微盟（2013）以最高 3.15 元收市，較招股價 2.8 元，升 0.35 元或 12.5%。內地重型卡車內飾產品製造商天瑞汽車內飾（6162）暗盤收報 0.26 元，較招股價 0.25 元，升 0.01 元或 4%。從事四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發展的成都高速（1785），暗盤則收報 2.23 元，較招股價 2.2 元，微升 0.03 元或 1.36%。



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