稱美股前景看俏 高盛點名Alphabet、Netflix等多家公司值得關注

根據《彭博社》報導，投行高盛 (GS-US) 認為，2019 年美股有機會上漲，並稱包括 Netflix、Google 母公司 Alphabet 等多家企業，值得投資人關注。

高盛指出，就歷史資料來看，下跌 20% 後，標普 500 指數通常會在下一個季度反彈。

高盛分析師 David Kostin 於最新報告中表示，毛利率高且穩定的企業，是投資人在 2019 年必須關注的焦點，因為定價能力強的公司，較可承受持續增加的成本投入，例如國家儀器 (National Instruments Corp) (NATI-US)、Waters (WAT-US)、VMWare(VMW-US)，以及 Idexx Laboratories(IDXX-US)。

此外，利潤率每年增加 50 個基點 (0.5%) 的股票，也頗具吸引力，例如 Netflix(NFLX-US)、TripAdvisor (TRIP-US)、Expedia(EXPE-US)和 Chipotle Mexican Grill(CMG-US)。

報告亦稱，股本回報率高、撤資風險低、資產負債表強勁的公司，也是理想的選擇，例如 Alphabet (GOOG-US)、康卡斯特 (CMCSA-US)、百事(PEP-US)、Halliburton (HAL-US)、貝萊德(BLK-US) 與富國銀行(WFC-US)。

至於會因美中貿易戰，導致風險增加的企業，則有美光科技 (MU-US)、康寧 (GLW-US)，以及米高梅國際酒店集團 (MGM-US)。

上週五美股收跌，連續漲勢中斷；不過，標普 500 指數在 2019 年前 7 個交易日，累計上漲近 3.6%，創 2003 年以來，同期最佳表現。

上週五，道瓊工業指數收跌 5.97 點 (0.02%)，至 23995.95 點；那斯達克指數收跌 14.59 點 (0.21%)，至 6971.48 點；標普 500 指數收跌 0.38 點 (0.01%)，至 2596.26 點。