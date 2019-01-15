美光斥資15億美元收購與英特爾合資公司股權 強攻3D XPoint技術

記憶體大廠美光今 (15) 日宣布，正在執行收購英特爾 (Intel) 在合資公司 IM Flash Technologies, LLC 股份的權利，交易將在未來半年至 1 年內完成，完成當日將支付英特爾現金約 15 億美元，待收購 IM Flash 後，美光未來能在 3D XPoint 方面，加速技術研發並進行最佳的製造規劃，以強化產品組合。

美光與英特爾在 2006 年合資成立 IM Flash，並共同推出新世代記憶體技術 3D XPoint，主要應用於數據中心與高階電腦。3D XPoint 為一種非易失性記憶體，雖然速度略遜於 DRAM，但容量比 DRAM 高，且與 NAND Flash 相比，讀寫速度快上 1000 倍，使用壽命也比 NAND Flash 更長，被市場視為補足 DRAM 與 NAND Flash 差距的產品。

美光在去年 10 月時宣告，將對其與英特爾合資 IM Flash 行使認購期權，今日並宣布正在執行收購其股份的權利。美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，這家位於猶他州的廠房，能為公司提供製造靈活度與具備高技能的人才，以推動 3D XPoint 開發與創新，加速技術研發並進行最佳的製造規劃。

美光預期這項尚在進行中的收購，對依照 non-GAAP 會計準則計算的整體財報結果，不會產生重大影響，預計對公司 2019 會計年的資本支出或長期資本支出目標不會有改變。

美光表示，此交易將在接下來半年至 1 年內完成，日期將由英特爾選定，完成當日，美光預期將就此一交易支付現金約 15 億美元。而這項交易將終止英特爾在 IM Flash 的非控股權益，並消除截至去年 11 月 29 日，在美光資產負債表上的 10 億美元 IM Flash 成員債務。