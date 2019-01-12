銀行股財報下週打頭陣 分析師：這可能帶來令人寬慰的反彈

財報季下週登場，銀行股打頭陣。儘管對 2019 年獲利預期有所下降，多位分析師確實認為，第四季財報可能帶來令人寬慰的反彈。

花旗集團週一 (14 日)、摩根大通週二 (15 日)、美國銀行和高盛 (16 日) 將陸續發布第四季財報，還有重要經濟數據陸續將公布，例如：下週二的生產者物價 (PPI) 和週五工業生產數據，但因為美國政府部分關門，零售銷售和房屋開工等資料將推遲公布。

經歷去年 2018 年拋售潮之後，今年迄今為止銀行股已反彈，美國 KBW 銀行指數增幅超過 5%。花旗集團週一 (14 日) 將公布第四季財報。

銀行分析師表示：「隨著人們將目光轉向花旗集團，該行 2019 年的成本率願景將是關注焦點，對銀行業來說，財報關鍵的變數包括地緣政治、貸款增長、資本市場營收和支出前景等。」

S&P 500 指數自去年聖誕夜低點迄今已反彈 10%，在財報季開始之際，該指數正觸及 2600 點主要阻力位。週五 (11 日) S&P 500 指數小幅收跌至 2,596.26 點。

週五 (11 日) S&P 500 指數小幅收跌。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，「在我們看來，大部分拋售潮顯然已經過去。財報季可能提振整體市場，但也有地緣政治和其他因素可能會影響股市。考慮到該指數 2600 點支撐位，該指數可能會有所回落，這將不會令人意外。」

華爾街分析師預計即將開跑的財報季企業獲利將相當強勁，但考慮到對經濟增長放緩和利潤增長放緩的預期，他們正在關注企業 2019 年獲利前瞻。

瑞銀 (UBS) 首席美國股票策略師 Keith Parker 指出：「我們認為，財報季仍將是一個淨收益季，但獲利將更加喜憂參半。重點是 2019 年的前瞻指引，到目前為止，企業對 2019 年的修正比金融危機後的平均水準略高。」

華爾街分析師預計，大多數壞消息都來自於企業財報，但如果財報和評論遜於預期，市場可能很容易重新測試其低點。另一方面，如果企業獲利優於預期，則可能成為抵擋企業個股進一步下滑的正面力量。

Parker 表示：「我們的看法是，本季業績和財測可能帶來更多好壞參半的結果，但這確實增加股價反彈的可能性。受益於更好的收入和銷售背景，醫療保健股有積極修正的趨勢，在非必需消費品領域，旅館和餐館成分股將表現特別亮眼。」

企業財報料將強勁，第四季增長 14.7%，但第四季是過渡期，利潤將有所放緩。Refinitiv 預計，今年第一季財報將成長 3.9% 左右。2018 年全年財報增長約 23.5%。

考慮到美中貿易談判、美國政府關門礙和英國脫歐等因素，下週登場的第四季財報季將如何推動股市從去年 12 月的低谷反彈仍有待觀察。