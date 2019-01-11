金管會三面向規劃「開放銀行」 並研議配套措施

金管會主委顧立雄今 (11) 日出席立委江永昌「把資料還給客戶，讓服務體驗更有感」公聽會，談到推動開放銀行 (Open Banking)，將以三面向規劃開放銀行，並研議配套措施。

顧立雄表示，開放銀行是目前國際間推動金融科技創新的重要項目之一。開放銀行的概念，指的是金融機構在取得客戶同意授權前提下，透過應用程式介面 (API) 的數位科技，將客戶資料分享給第三方服務提供者 (Third-Party Service Providers，TSPs)，客戶藉由第三方服務提供者所提供的創新服務，可獲得更完整的金融資訊，或取得更多元的金融商品或服務選擇。

顧立雄進一步指出，開放銀行服務模式在歐盟、英國、新加坡、香港及澳洲等國已逐步推動，各國推動的目的，主要是透過開放銀行促進金融產業良性競爭、有利金融創新及提供客戶更多樣的金融商品與服務，以解決金融市場壟斷情形進而達到普惠金融等目標。

在我國方面，顧立雄表示，目前已有金融機構及周邊單位提供金融商品與服務資訊等與開放銀行概念類似的服務，可為我國推動開放銀行奠立良好基礎。

顧立雄舉例，例如，財金資訊公司已建置「API 雲端繳費服務平台」，客戶可透過各金融機構的網路銀行或 APP 使用「全國繳費網」所提供的資訊查詢及繳費服務。

顧立雄表示，我國推動開放銀行雖然還在起步階段，但考量我國金融服務普及程度及使用便利性已持續提升中，且開放銀行的推動涉及銀行開放資料範圍與標準、開放應用程式介面、第三方服務提供者管理方式、客戶資料所有權、資訊安全標準及爭議處理機制等議題與挑戰。因此金管會推動開放銀行，將審慎評估潛在風險，採行符合我國金融市場環境、產業發展策略的適當模式，以期在金融創新、客戶權益保障間取得適當平衡。

在推動規劃方面，顧立雄強調，一、金管會尊重市場機制與發展，鼓勵金融機構基於營運策略與業務需求以自願自律方式推動，二、並請銀行公會研議銀行與第三方服務提供者合作的自律規範內容，三、也同時請財金資訊公司研擬 API 技術標準及資安標準。

顧立雄說明，在推動初期，規劃以提供非交易面的金融商品資訊整合為主，以提高金融商品及服務資訊可及性，並將持續參酌各國推動情形，研議逐步推動開放銀行範圍。

而在配套方面，顧立雄表示，我們將視開放銀行可能涉及的資料範圍、金融機構與第三方服務提供者合作模式等，適時檢視並修正相關法令規定，以建構一衡平金融創新與客戶保護的開放銀行推動框架。