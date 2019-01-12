搶攻中國市場？2019 iPhone 新機鏡頭大變動 

《華爾街日報》報導，蘋果今年秋季將計劃再次推出三款新 iPhone，相機硬體功能全面升級，兩款高階 OLED 版新機將搭載「三後置鏡頭」，iPhone XR 後繼機則沿用 LCD 面板並採「雙後置鏡頭」。

該報導指出，蘋果 (AAPL-US) 正計劃在鏡頭方面追趕競爭對手，考慮為 2019 高階旗艦機型採用「三後置鏡頭」系統，將是 iPhone XS Max 雙後置鏡頭的升級版，同時 iPhone XR 後繼機從 XR 的「單後置鏡頭」增加至「雙後置鏡頭」。

2018 買氣不佳的 iPhone XR 傳今年將有後繼機。(圖：AFP)

蘋果公司對加強對中國對手競爭力的了解，該公司不斷研究中國智慧型手機品牌，尤其是相機功能。

蘋果預料相機硬體升級將有助於蘋果打動熱衷使用智慧型手機拍照的消費者，特別是中國客戶。

然而，蘋果的鏡頭數量仍不敵競爭對手，三星早在去年就發布「四眼相機 」Galaxy A9，華為去年推出搭配三個後置鏡頭的 Mate 20 Pro 和 P20 Pro。

華為去年推出搭載三鏡頭的 Mate 20 Pro。(圖：華為官網)

該報導分析，中國當地品牌比蘋果能更快地在智慧型手機上推出新功能，而且通常價格更低，例如，雙卡雙待功能和螢幕內指紋指紋感測器。

專家表示，蘋果想要依靠新硬體功能來贏回中國在內的市場關注並不容易。

東京早稻田大學管理學教授 Atsushi Osanai 提到，擴大相機功能等增強功能並不具吸引力，因為其他公司都在做同樣的事情。

此外，該報導還提到，儘管近期 iPhone XR 買氣不佳，蘋果仍堅持推出 iPhone XR 後繼機，主因是這款預計 2019 iPhone XR 後繼機已開發數月，不易更動計劃。2020 年 iPhone XR 後繼機型仍處於起草規劃的階段，因此可以更容易地進行修訂並刪除技術。

iPhone XR 後繼機的優點是能站穩低價定位的競爭力，畢竟多項市調數據皆指出，親民版 iPhone XR 已成功吸引 Android 用戶跳槽當果粉。

然而便宜歸便宜，iPhone XR 被市場歸類為蘋果失敗的手機，因其未如預期推動換機潮。

蘋果近期除了降價刺激買氣外，還大砍 XR 產線來因應。外媒報導指出，蘋果代工廠之一的昌碩科技已提前 3 個月拆除 iPhone XR 產線。

另外，蘋果傳正考慮在 2020 年全面擁抱 OLED 面板，棄用便宜的 LCD，因其確實具備一些缺點，例如：與 OLED 相比，難以縮減手機邊框尺寸，背光模組增加設備厚度，而且 OLED 具更高的對比度。