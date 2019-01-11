華映爭取銀行團支持重整 主動釋善意重提還款計劃

華映為爭取債權銀行支持重整計劃，今 (11) 日主動邀集所有債權銀行開會協商，華映在會中釋出最新還款計劃，將原本規劃 10 年償債計劃，調整為前兩年寬限期，利率從原本的 0.5%~1% 提高至 1.5%，寬限期後再按照聯貸、自貸合約議定條件還款。

今天的債權銀行會議在華映桃園龍潭廠舉行，由母公司大同集團董事長林郭文艷、華映董事長林蔚山夫婦兩人親自出席說明重整計劃，盼銀行團支持重整。

華映去年底爆發財務危機，12 月所提出的重整計劃，償債期間長達 10 年，且平均利率僅 0.5% 到 1%，加上銀行團對於華映提供的財報與積欠其轉投資的子公司中國大陸華映科技貨款仍有疑慮，重整計劃遭銀行團打槍。

華映向法院聲請重整計劃，而經濟部與銀行團等單位的意見攸關，為爭取銀行團支持，華映主動出面找銀行團協商，會中華映除了強調為何非得重整不可外，更主動拋出調整還款計劃，希望銀行團能給予華映兩年「只繳利息」的寬限期，且將寬限期繳息利率提高至 1.5%，寬限期後再依聯貸與自貸合約議定條件攤還本息。

此外，今日會議銀行團也關切華映轉投資的大陸華映科技財報部分貸款兜不攏的問題，華映也針對銀行團疑慮逐一說明。

銀行團成員說，銀行將各自回報華映提出的重整方案，至於是否同意華映重整還需由各銀行董事會討論後才能決定，因此今天會議對於重整與否暫無明確結論。

由於華映一旦聲請重整獲法院核准後，屆時銀行團就無法處分華映當初設定抵押的廠房與機械設備，為確保債權銀行團至今對於華映重整計劃仍有疑慮。

據了解，銀行對於華映主要有兩大疑慮，包括：一、大陸華映科技對中國民生銀行、福建信息集團等相關負債要如何解決，二、重整期間華映是否能維持穩定現金流，因此，華映想要爭取銀行團支持，勢必得針對上述兩大問題提出更詳細的說明。



