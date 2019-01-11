智原深耕工廠自動化ASIC有成 多項專案到手

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原科技 (3035) 宣布，已成功合作及交付多項工廠自動化 (FA) 相關 ASIC 專案，用以支援即時乙太網路、EtherCAT、Profibus 和 PLC 控制器。專案採用智原加值 ASIC 及客製化 IP 服務，進而優化產品功耗、效能與生命週期管理，滿足工業 4.0 及工業物聯網 (IIoT) 領域的工廠自動化需求。智原提到，公司自 2003 年以來，針對工業電腦週邊及工業自動化客戶，提供客製化的硬體介面與 IP 設計，可以滿足系統匯流排擴展能力需求、低傳輸延遲和精準數據。例如，客製後的乙太網路 PHY 能夠支援長逹 120 公尺網路線精準傳輸數據，其準確率高於產業標準。此外，晶片採用智原從設計到生產的完整 ASIC 服務流程，且因應工業品質與穩定所需，智原提供 20 年專案資料庫保存契約，以及長期產品生產支援保證。



智原營運長林世欽表示：「智原的工廠自動化相關 ASIC 已經過驗證並符合業界的最高標準，滿足頂級工業控制系統中的即時時脈同步需求，精準度可以達到奈秒級。系統設備之間的精準通訊有利於智慧工廠內的機械高速檢測、位置移動和速度控制，因此為專案成功的重要因素，為日益增長的高效能工廠自動化解決方案需求有所貢獻。」