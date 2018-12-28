三星與聯電力挺 智原明年營收可望年增兩位數百分比

IC 設計服務業者智原 (3035) 成功與三星在先進製程結盟，加上基於聯電(2303)28 奈米 HPC 製程的多協定影像介面矽智財，搶進當紅的安控、AR 及 AI 等市場，法人圈傳出，智原樂觀看待明年營收較今年成長兩位數百分比，營收更可望逐季成長。2018 年是智原的調整年，而公司也因在 NRE 端的布局漸入佳境，獲利結構逐步轉好，今年前三季合併營收達 35.53 億元，歸屬母公司稅後淨利約 1.85 億元，每股淨利 0.74 元。



展望第四季，智原自估單季營收將略低於第三季，但 NRE 接案量明顯增加，毛利率也預計能維持在 50% 以上，單季獲利表現相對穩健。



展望 2019 年，智原預期 5G 及 AI 等 ASIC 訂單能見度高，營運將優於今年；法人圈則提到，智原在 10 奈米、7 奈米等先進製程端已經和三星結盟，也可望與三星攜手搶攻 5G 基地台商機。另外與老伙伴聯電在 28 奈米等製程上，也搶進當紅的安控、AR 及 AI 等市場，因此明年營收與獲利表現將更勝過今年。