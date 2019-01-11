美股盤後 – 鮑爾言論獲好評 美股連續5個交易日收漲

週四 (10 日) 梅西百貨與美國航空財測不利，引發零售股與航空股崩跌，所幸聯準會主席鮑爾言論激勵美股止跌回升，華爾街連續第 5 個交易日收漲。



週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 122.80 點，或 0.51 %，收 24001.92 點。

S&P 500 指數上漲 11.68 點，或 0.45 %，收 2596.64 點。

那斯達克指數上漲 28.99 點，或 0.42%，收 6986.07 點。

費城半導體指數上漲 11.56 點，或 0.97%，收 1201.40 點。

道瓊指數上漲逾 120 點，連續第 5 個交易日收漲，波音跑贏大盤；那斯達克綜合指數上漲逾 0.4%。

S&P 500 指數上漲 0.45%，創下自 9 月以來首次連續 5 個交易日收漲。該指數所有板塊僅非必需消費品走跌，科技、電信服務與公用事業領漲。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.32%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.19%；臉書 (FB-US) 下跌 0.02%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.26%。

晶片股表現不俗。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.86%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.54%；美光 (MU-US) 上漲 1.33%；INTEL (INTC-US) 上漲 1.15%。

銀行股方面。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.01%、高盛 (GS-US) 下跌 0.27%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.12%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 2.26%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 0.27%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

美中貿易樂觀情緒，亦帶動貿易敏感股開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 2.06% 與 2.55%，支持了工業類股大盤走勢。

摩根士丹利將波音股價上調至加碼 (Overweight)，理由是該公司業務表現強勁。

企業財報預測方面，梅西百貨 (M-US) 因假日購物季銷售疲軟，削減全年同店銷售預期後，該公司股價暴跌 17.69% 連帶引發零售類股重挫。

受到下修第四季獲利與單位收入預期，拖累美國航空 (AAL-US) 重挫 4.13%，亦打壓了其他航空類股。

華爾街分析

美中貿易談判落幕，由於美國貿易代表署 (USTR) 聲明未見會談具體成果，加上梅西百貨與美國航空財測不利影響，美股週四開盤走低，爾後，隨著聯準會 (Fed) 鮑爾謹慎升息的發言，激勵美股尾盤止跌回升。

然而，鮑爾稱大幅縮減資產負債表，並對政府債臺高築表示擔憂之後，主要指數曾一度短暫進入負區域。

Charles Schwab 交易與衍生性金融商品部門副總裁 Randy Frederick 稱：「此番言論讓市場有點恐慌。」

隨著財報季即將到來，湯森路透數據顯示，去年第四季年增近 15%，但第一季財報預計將增長 3.9%，預料將遜於去年同期。

Swarthmore Group 投資組合經理 Kurt Brunner 表示：「這可能是一個很好的季度，但可能會有更謹慎的前景，直到我們從貿易談判中獲得一些東西。」

週四 S&P 500 指數上漲 0.45%，自聖誕節期間該指數曾短暫落入熊市，迄今已上漲 10% 以上。

資產管理公司 Marketfield Asset Management 董事長 Michael Shaoul 表示：「美國和全球股市復蘇反彈的力量令人印象深刻，儘管這一切令人鼓舞，但它並未改變這樣一個事實：如此大規模的拋售並不會憑空發生。」

Shaoul 提到：「去年下跌顯示科技股長期驅動的牛市出現關鍵下行趨勢。目前無法判斷，我們是否已經看到短暫且動盪拋售潮結束。」