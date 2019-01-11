美消費者Q4表現強勁 好市多、Target報佳績

美國大型生鮮零售商 Target (TGT-US) 和批發商好市多 Costco (COST-US) 的 2018 年年底業績表現強勁，他們也都看到假期銷售量與前一年相比激增，似乎表明全美購物者本季可能在禮品上花費了更多資金。

該公司週四 (10 日) 表示，Target 在假日季節期間於運營至少 12 個月的網站及商店內，銷售額增長了 5.7%。這一增長速度超過了 2017 年假日季節，當時 Target 的銷售額增長了 3.4%。

在網路購物方面，Target 的寒假數位銷量也成長了 29%。同時，客戶網路下單自己取貨的模式年增率為 60%，也佔了 11 月及 12 月份網路購物的 25% 訂單。Target 有望連續 5 年公布 25% 的網路銷售成長。

Costco 也似乎受益於假日購物。該公司週三 (9 日) 宣布，在截至 1 月 6 日的 5 週內，美國 Costco 的不包括天然氣和外匯銷售額增長了 7%。

為了盡可能吸引更多的購物者，Target 部署了一些創新策略，包括免費的 2 天到貨運輸、自行取貨、和門市改造。Target 公司董事長兼執行長 Brian Cornell 在一份聲明中說道，「這種表現證明了我們的商店，無論實體或數位，中心思想都是客戶服務」。

Cornell 也表示，「沒有跡象」表明消費氣氛降溫，也認為目前美國消費環境是他生涯裡度過的最棒時期。

然而，因為其他零售商，包括梅西百貨 Macy's (M-US) 和 Kohl's 的假日銷量報告更令投資人失望，拉低了 Target 的股價，最終週四收盤下跌 2.85% 來到 68.29 美元。

Target 股價趨勢圖

在 2018 年第四季度，Target 表示預計同店比營收年增長約 5%，從而使該公司在 2005 年以來實現了全年最強勁的年增率成長。

Target 也宣布了財務長 Carly Smith 的退休事宜，她於 2015 年加入該公司。她將繼續擔任她的角色，直到繼任者被任命，然後將擔任顧問，直到 2020 年 5 月。