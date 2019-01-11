鮑爾再度暗示Fed不急於加息 對政府債台高築感到憂心

繼前日聯準會 12 月會議紀要公布後，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在美東時間週四 (10 日) 華盛頓特區午餐會經濟俱樂部發表公開演說，他重申對升息保持耐心，並對美國債務不斷增長感到非常擔憂。

鑒於聯準會公布的 12 月會議紀要內容，以及鮑爾謹慎升息的態度，再次表明了聯準會並不急於升息，激勵週四 (10 日) S&P 500 指數自盤中低點反彈，收斂先前跌幅，暫報 2578.92。

S&P 500 指數圖。(圖：investing)

鮑爾週四 (10 日) 表示，聯準會將對升息保持耐心，因為這會影響全球經濟成長和美國通膨的步伐。此番言論再次證實投資者對貨幣政策緊縮放緩的預期。由於通膨減弱、金融環境惡化，以及全球經濟增長放緩，故聯準會對未來貨幣政策持謹慎的態度。

市場預估最早 5 月升息

聯準會公布的 12 月會議紀要，以及 Fed 官員近期演說皆顯示，聯準會將持續數月觀望的態度。最新的 Fed 會議紀要中談到，Fed 官員們認為有必要進一步升息，但強調進一步升息的幅度可能有限。

Evercore ISI 執行長 Krishna Guha 認為，12 月份會議紀要圍繞在「暫停 (升息) 一樣的耐心。」

BMO Capital Markets 高級經濟學家 Sal Guatieri 分析：「預計聯準會將在 5 月升息。」

紐約巴克萊銀行 (Barclays) 首席經濟學家 Michael Gapen 表示：「Fed 下次升息不可能在 3 月，相反的，我們預計會在 6 月升息。」

鮑爾擔憂美國債務滾雪球式增長

鮑爾演說期間談到：「從聯準會的立場來看，我對政府債台高築感到非常擔憂，我們實際上是關注商業週期的長度。美國聯邦政府長期財政赤字和不可持續性並非是真正影響中期政策的主因，然而，這是一個長期的問題，我們肯定需要面對，最終我們將別無選擇，只能面對。」

美國年度赤字衝上 1 兆美元以上的歷史新高，許多經濟學家擔心「以債養債」拖下去可能造成「債留子孫」的麻煩。

雖然以前美國年度赤字也曾超過 1 兆美元，但之前的預算赤字時常發生在經濟蕭條時期。

例如，2009 年全球性經濟衰退，隨著赤字激增、失業率飆升、財政收入銳減，當時美國聯邦政府試圖通過大規模的支出法案來緩衝經濟的負面影響，將年度赤字推高至近 1.5 兆美元。

截自去年底，美國債務總額約為 21.9 兆美元，其中 16 兆美元為公共債務。