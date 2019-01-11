梅西Q4獲利「沒戲」股價暴跌 19.36% 拖累零售股賣壓出籠

由於梅西百貨去年假日購物季的銷售令人失望，拖累零售股賣壓出籠，美股週四 (10 日) 開盤走低，道瓊一度大跌逾 160 點，是連續 5 個交易日中首次下跌。

梅西百貨 (M-US) 週四 (10 日) 盤前宣布，去年 11 月和 12 月的同店銷售額僅成長 1.1%，下修 2018 全年獲利前瞻過後，梅西百貨盤前暴跌逾 18%，開盤更一度重挫逾 19%。截至週三 (9 日) 收盤時，梅西百貨股價在過去 12 個月中漲幅超過 28%。

梅西百貨股價近一年走勢圖。(圖：investing)

梅西百貨暴跌重擊整個零售類股。週四 (10 日) SPDR 標普零售業 ETF (XRT) 跌幅超過 3%。美國 Kohl's 百貨 (KSS-US) 股價開盤下跌 8.9%，Nordstrom (JWN-US) 開盤下跌 7.8%。

梅西執行長 Jeff Gennette 發布聲明中提到，雖然去年假日購物季黑色星期五週末開始強勁起來，但卻在 12 月中旬減弱，而且在聖誕節前都未如預期恢復，11 月和 12 月的同店銷售額僅成長 1.1%。

此外，梅西百貨下修 2018 財年銷售預測，同店銷售額增長約 2%，低於此前預測的 2.3% - 2.5%。調整後獲利下修至每股 3.95 美元至 4 美元之間，而非先前的每股 4.10 美元至 4.30 美元之間，亦低於分析師預期的每股 4.23 美元。

GlobalData 零售總經理 Neil Saunders 表示：「假日購物季表現不佳讓人對梅西的復甦計畫提出了一個大問號。」

為了避免與現在破產的西爾斯相同的命運，梅西百貨近年商店測試擴增實境 (Augmented Reality) 體驗和其他行動支付和新商店布局來改善實體店銷售，以吸引消費者和增加銷售。

面對令人失望的財測預估，Neil Saunders 補充稱：「梅西的復甦計畫內容一直增強，但梅西百貨未能將零售的基礎知識普及到其業務的所有領域，導致獲利令人感到失望。今天的數字突顯出一個事實，梅西需要在 2019 年更加努力，創造出更具吸引力的零售體驗。」

面對銷售挑戰，梅西首席執行官 Jeff Gennette 週四 (10 日) 表示：「梅西百貨今年將繼續採取必要措施，以避免庫存積壓影響獲利。」

除了梅西百貨外，美國航空 (AAL-US) 亦下修去年第四季財測，開盤股價重挫 9%，更拖累航空股，達美航空、捷藍航空和西南航空週四開盤跌幅超過 3%。