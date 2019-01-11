美股盤中─企業獲利數據利空 道瓊下跌逾160點 隨後反彈

美國股市週四早場下跌，道瓊指數下跌逾 160 點，而後反彈，小幅上揚。Macy’s 百貨假日銷售令人失望，且美國航空調降營收預估，壓低了零售股與航空股。

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數上漲 40.02 點或 0.17% 至 23919.14。

Nasdaq 指數上漲 3.48 點或 0.05% 至 6960.93。

S&P 500 指數上漲 0.39 點或 0.02% 至 2585.35。

Macy’s 股價大跌逾 18%，可能創史上最大單日跌幅。該公司公布 11 月與 12 月同店銷售僅成長 1.1%，並調降 2018 會計年度的獲利與營收預估。

此外，美國航空股價下跌逾 9%，該公司削減了第四季營收成長預估。

2018 年第四季財報季已展開，摩根大通，美國銀行，貝萊德與摩根士丹利銀行均將於下週公布財報。

預期第四季企業獲利較去年同期上升近 15%，但未來的獲利成長，預期將大幅降低。路透社預估，第一季企業獲利為上升 3.9%。

週三，華盛頓與北京代表結束了為期三天的貿易協商。中國商務部週四說，這次協商內容廣泛，並為進一步協商打下了基礎。本週的協商，是川普與習近平於上個月同意貿易休兵 90 天以來，首度的面對面協商。

若在 3 月 2 日前，雙方無法達成廣泛的貿易協定，川普說過他計畫將 2000 億美元的中國進口商品關稅由 10% 調高至 25%。

週三，美國股市收高，S&P 500 創下自 9 月以來最長上漲期間。12 月底，S&P 500 一度跌進空頭市場，而後反彈，至週三收盤為止，S&P 500 上漲近 10%。

分析師說，美國與全球股市的漲勢，讓人鼓舞，但近來沉重的賣壓，仍不宜輕忽。