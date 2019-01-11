亞馬遜搶地盤 MongoDB重挫13% 執行長：真仿品有差

開源數據庫公司 MongoDB (MDB-US) 週四交易一度重挫 15%，收盤亦見 13% 以上跌幅，係因亞馬遜 (AMZN-US) 推出雲端數據庫軟體 DocumentDB，對 MongoDB 造成直接的威脅。

商場上無永遠的朋友，亞馬遜帝國不斷擴張版圖，昔日合作夥伴來日成為競爭對手也不意外，亞馬遜的 AWS 事業就曾做過同樣的事，如今也只是蠶食鯨吞一切商業可能性。

AWS 聲明指出，亞馬遜的 DocumentDB 設計初衷是讓顧客在運作 MongoDB 大型關鍵任務時，提供他們需要的性能、可擴展性和可用性。

AWS 聲稱他們使用的是舊版的 MongoDB 開源技術。

KeyBanc 資本市場分析師 Brent Bracelin 和 Clarke Jeffries 仍看好 MongoDB 有能力打造高成長，因為雲端數據庫市場可以對應數個競爭者，MongoDB 的新版軟體與同業相比也有自家特色。

雲端部署是 MongoDB 不斷成長的一部分業務，該公司提供自家數據庫軟體的雲端版，基於 AWS 運算和儲存基礎架構，還有其他雲端包括微軟的 Azure。AWS 也同樣可以銷售在 AWS 上運作的 MongoDB 軟體。

MongoDB 執行長 Dev Ittycheria 暗諷 DocumentDB 是自家產品的致敬版，「模仿是最真誠的奉承，所以亞馬遜試著利用 MongoDB 受歡迎的程度和能量，這一點不意外，但開發者很精明的，他們能區分真仿品之間的差異。」

過去一年，MongoDB 股價上漲了 200%，Edward Parke 領軍的 BTIG Research 分析團隊週四指出，「很難說這樣的發展不會有負面競爭影響，至少以重大風險角度來說，股價倍數就可能受衝擊。」