〈機構報告〉繼iPhone之後 蘋果Mac也不行了？

據研究機構 Gartner 預估，蘋果 (AAPL-US) 的 Mac 在全球的出貨量將在 2018 年第四季出現下滑。預估約為 490 萬台，低於去年同期的 510 萬台。然而，市占率將從第三季的 7.1% 增長到 7.2%。

4Q18 全球 PC 供應商單位出貨量預估 (圖: macrumors)

蘋果在全球 PC 供應商排名中位居第四名，僅次於戴爾、惠普 (HPQ-US) 和聯想 (0992-HK)，但領先於華碩 (2357-TW) 和宏碁 (2353-TW)。

由於全球 PC 出貨量下跌至 6860 萬台，較 2017 年第四季的 7170 萬台下降 4.3%，如同許多 PC 商一樣，蘋果 Mac 的出貨量也隨之下跌。

蘋果在美國地區的 Mac 出貨量也有所下降，預估在美國地區第四季的出貨量為 176 萬部，低於 2017 年同期的 180 萬部，年增率下降 2.1%。不過，市場率為 12.4%，高於 2017 年同期的 12.1%。

惠普在美國地區的 PC 出貨量排名第一，出貨量為 470 萬台，其次是戴爾和聯想。微軟 (MSFT -US) 和宏碁都落後於蘋果。

4Q18 美國地區 PC 供應商單位出貨量預估 (圖: macrumors)

據 Gartner 報告中表示，全球總體 PC 銷售受到 CPU 短缺，以及包括美國在內的一些國家政治和經濟不確定性所影響。「一些國家的政治和經濟不確定性抑制了 PC 的需求。在整體經濟強勁的美國，甚至在中小企業 (SMB) 等群體中都存在著不確定性。年終節慶時的消費需求依然疲軟，年終節日的銷售不再是推動消費者對 PC 需求的主因。」

從整體 2018 年來看，Gartner 預估蘋果總共將銷售 1800 萬台 Mac，低於 2017 年的 1900 萬台。蘋果的出貨量預估年減 5%，市占率從 7.2% 下降到 6.9%。

2018 年全球 PC 供應商單位出貨量預估 (圖: macrumors)

分析師認為，儘管在年中節慶中的銷量下滑，但由於該公司 在 10 月份發布新款 MacBook Air，蘋果的 Mac 銷售量有望在未來有所回升。MacBook Air 是 MacBook Pro 的更經濟實惠的產品。新近推出的型號具有 Retina 螢幕，配備 Thunderbolt 3，有高達 16GB 的 RAM，搭載 T2 晶片，新的蝶式鍵盤和 Force Touch 觸控板等功能。