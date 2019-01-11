亞馬遜IMDb推免費串流影視頻道 Roku再挫4.6%

亞馬遜 (AMZN-US) 週四宣布，旗下網路電影資料庫(IMDb) 將在自家美國網站和亞馬遜 Fire TV 設備上推出免費串流影視頻道「IMDb Freedive」。

與 Netflix 和 Prime Video 串流服務不同的是，IMDb Freedive 不需要訂閱，而是直接由廣告贊助。

串流影視市場越來越多競爭，就連迪士尼 (Disney) (DIS-US) 也宣布計畫打造自家串流影視，其他如蘋果 (AAPL-US)、AT&T (T-US) 和其它業者也計劃今年推出串流影視服務。

然而，IMDb 由廣告贊助的模式將可吸引想看電影和電視卻不想被訂閱綁住的觀眾。

在串流設備領域中，同類競爭產品的還包括 Roku 和 Google Chromecast，這些設備都能讓顧客在自家電視上看到串流內容。

本週稍早 Roku 公布活躍用戶數強勁後飆漲 25%，但隔日因調研機構 Citron Research 對競爭大環境提出警告，Roku 吐回部分漲幅。目前市場競爭包括，蘋果將在一些三星電視上透過 iTunes 播放串流內容。

週四 Roku 再挫 4.61%，收 40.16 美元。

在亞馬遜的 Fire TV 上播放此免費服務，可以吸引一些顧客，也可能未來讓其他設備跟進。

1MDb 稱，該服務將儘速「推行廣泛使用，包括在 1MDb 的、卓越的行動 app 上套用」，但沒有公布具體哪些地點。

IMDb Freedive 包括知名電視巨作「Bachelor」 和 「Heroes」，還有知名電影「Awakenings」和 「The Illusionist」。