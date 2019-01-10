亞馬遜趁機邀商城賣家會談 高級支援服務年費6萬美元

亞馬遜 (AMZN-US) 今年 CES 又再次端出語音助手 Alexa，但檯面下也沒閒著，亞馬遜正忙著邀請亞馬遜商城 (Amazon Marketplace) 賣家見面，以推廣一項每年花費 3 萬至 6 萬美元的新支援服務。

亞馬遜 2019 CES 上的攤位（圖：AFP）

這是亞馬遜為了更直接接觸第三方賣家所做的努力，並藉此協助改善賣家在網站上的銷售體驗，同時亞馬遜也持續處理一些複雜的問題，例如可能不公平的暫停或下架仿冒品等。

亞馬遜的商城目前在亞馬遜電子商務量一半以上，近幾年因數百萬的外部商家而快速成長，根據 FeedbackExpress，亞馬遜第三方賣家人數目前已超過 500 萬人。

亞馬遜利用 CES 這樣的盛會來接觸這些賣家，是最經濟高效的方式，因為 CES 是全球最大消費電子產品展示大會，許多亞馬遜賣家均蜂擁而來，以期窺探最新玩意和技術趨勢，也可以在短時間內接觸其他品牌和經銷商。

亞馬遜沒有立即回應置評請求。

Marketplace Valet 是一家在亞馬遜上販售與諮商其他品牌的公司，其執行長 Will Land 也獲邀在 CES 大會上與亞馬遜面對面訪談，討論去年導入的一項賣家支持計畫「商城成長計畫」，該計畫培訓亞馬遜經理，賣家能直接接觸指定的亞馬遜經理，由他來提供實際協助，包括個人化訓練和指導，並修正亞馬遜商城可能出現的問題。該服務分三階，費用範圍介於每月 2500 美元至 5000 美元。

獲邀訪談的 Land 就在獨立房間與亞馬遜代表見面，並詢問每月 5000 美元的費用類別能對其業務有什麼助益。

Land 聲稱，雖然這個計畫去年就已推出，但他一直到上個月接獲邀請才知道這個計畫，而他認為亞馬遜安排的 30 分鐘會議讓他更清楚了解這項計畫。

根據他的說法，這並非亞馬遜首次趁 CES 會期與自家商城賣家見面，例如 Land 去年就在 CES 大會上與亞馬遜的廣告團隊見面，該團隊介紹了他們最新的廣告產品。

Land 表示，「亞馬遜任何時候邀請我們參加會議，我們都會參加，因為能直接與亞馬遜接觸，對賣家來說都是進入金山般難得，我們對這樣的機會非常興奮。」

亞馬遜賣家 Judah Bergman 表示，他曾在 ABC 兒童博覽會上與亞馬遜代表會面，該次貿易展是關於兒和兒童產品，而在該次活動中，亞馬遜代表提供了有關其危險材料政策的最新訊息，並解說該政策將對某些玩具產品的銷售產生什麼影響。

市場諮詢機構 XP Strategy 創始人 Abe Chomali 表示，亞馬遜安排這樣的會議是非常高效的策略，因為這降低了組織會議的開支，可以更輕鬆地在同一個地點與賣家建立直接的關係，增加彼此的信任。

但也並非所有人都吃這一套。為亞馬遜賣家提供諮商服務的 SellerSEO.com 公司執行長 Andrew Arnott 就沒有出席亞馬遜在 CES 安排的會議，因為他不認為該計畫值得每月花 2500 美元至 5000 美元，「對很大的品牌來說可能比較有用，因為他們需要更多實際辦法，也有能力支付高額費用。」

在亞馬遜的賣家論壇上，也有一些賣家有同樣的想法，有些人質疑該計畫是否真有效用，有一些賣家則稱自己根本不知道什麼「商城成長計畫」。