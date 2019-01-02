大同出售越南子公司獲利逾4億元 市場派質疑賤賣資產

大同 (2371) 上週五 (12/28) 宣布，將出售大同越南責任有限公司 100% 股權予香港美家投資，交易金額 2080 萬美元，折合新台幣 6.42 億元，處分利益 4.06 億元。不過，此事旋即遭到市場派抨擊。市場派下午出具新聞稿指出，越南責任公司資本額逾 5 千萬美元，還有大量值錢土地資產，卻只賣 2 千多萬美元，質疑大同公司派賤賣資產。

市場派指出，大同 106 年 12 月 21 日董事會決議，大同先前以債權取得大同越南責任公司之股份，係因有 1665.5 萬美元之債權未收回，而以債轉股取得股權，現在公告處分該公司 100% 股權，卻只賣兩千多萬美元，公告處分利益有 4.06 億元，那先前債權豈不化為烏有？

而美家投資 (香港) 有限公司，市場派表示，其實是中國上市公司浙江恆林椅業 100% 持股的子公司，大同明目張膽把越南子公司賤賣給中國企業，呼籲金管會介入阻止這筆交易。

大同指出，出售大同越南公司 100% 股權之價格高於獨立評價機構出具之股權鑑價報告，會計師亦出具價格合理性意見書，經董事會決議後執行，出售作業之處理合法合規。

該公司強調，對於所謂市場派汙衊該公司形象之不實言論，絕不寬容，該公司將保留法律追訴權。