利空不斷 潰散市場派整合實力？大同今再收跌停 逼近王光祥持股成本

大同 (2371) 經營權爭奪戰白熱化，繼旗下面板廠華映 (2475) 與太陽能矽晶圓廠綠能 (3519) 分別申請重整與債務協商之後，旗下福華 (8085) 又爆出大賣大同持股逾 2 萬張，市場派聞訊狂譙，將大同近日股價暴跌矛頭指向公司派的操作陰謀。大同週一 (24 日) 耶誕節前夕股價持續重挫，尾盤又遭打入跌停板 24.3 元價位，短線從 11 月底的 42.4 元起算，跌幅達逾 42%。其中，福華電子近日公告，從 8/29 到 12/21，共賣出大同股票逾 2 萬張，剩餘持股僅 1.25 萬張，等於在短短 4 個月之內，賣掉母公司股票達 2/3。



包括子公司大賣持股，以及華映、綠能的重大利空，加上近期的陸資被查出的消息，以及爆出的大同本身的銀行債務與子公司背書擔保的金額超過 300 億元等等，均被市場派認為是公司派祭出的奧步，意圖打壓大同股價，潰散市場派的整合實力，以保住其經營權。



不過，也有傳言指稱近期大同股價的暴跌是市場派意圖使大同公司下市所出的招數，但此傳言遭市場派斥為惡意傳言、假消息，強調市場派包括三圓建設董事長王光祥在內，費盡心力要取得大同經營權，日後當然會接受全面監督，怎麼可能自打嘴巴讓大同下市。



而大同週一再以跌停板創下新低價後，已來到王光祥日前透露之持股成本的 24 元。雙方經營權爭奪戰目前已越演越烈，伴隨大同股價的暴跌，使得情勢越加撲朔迷離，此到底是否為公司派堅壁清野的焦土戰殺手鐧，值得玩味，但兩軍交戰，小股民恐怕傷得不輕。