超大建案領頭 2018年北市大安區推案量居北台灣之冠

市調機構住展統計，2018 年北台灣新成屋、預售屋推案量最大的行政區，前 5 名分別是大安、新店、竹北、板橋、桃園、中壢；主要是台北市刮起超大型開發案風潮，一個建案案量就超過其他行政區一整年推案量，導致推案量排行出現大洗牌，預料這股大型住宅開發案風，將延續到今、明年。

住展企研室經理何世昌表示，去年台北市刮起超大型開發案風潮，台北市大安區去年推案量高達 652.75 億元，主要是案量高達 500 億元的「元利信義聯勤」案量所挹注，乍看之下案量很多，但大安區全年釋出的可售戶數僅 3 百多戶，賣壓並不算大。另新店去年推案量雖高達 595.7 億元，但因央北建案成交熱絡，目前賣壓也不大。不過，今年央北重劃區將進入推案高峰，假如成交無法維持去年盛況，賣壓恐會提高。

何世昌並指出，去年北台灣推案有兩個特色，一是供給量高度集中在土地供應量充足的重劃區，反觀舊城區推案量仍相當有限。另一個特色，是台北市去年起所刮起的超級大案風，單一個案量體就贏過其他行政區全年推案，大安區的「元利信義聯勤」就是一例。

到了今年，又有量體高達 800 億的南港「世界明珠」，2020 年還有新店「裕隆城」等案，這類的超大規模的開發案，不僅會推升個別行政區推案量，其銷售成績好壞，更是房市重要觀察指標。