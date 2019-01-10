茂生農經去年營收近4年高點 豬瘟與農曆春節旺季帶動 營運看俏

國內飼料廠茂生農經 (1240-TW) 今 (10) 日公告 12 月營收達 1.45 億元；月減 1.36%，年增 14.17%，全年累計營收達 14.88 億元，年增 5.28%，年度營收優於前 2 年。茂生農經表示，因受惠於尾牙季與農曆年節到來，公司肉品需求、飼料銷售、禽畜養殖業務三大利多皆挹注公司動能。

近期非洲豬瘟疫情在國際間蔓延，亞洲各國皆進入警備狀態，若豬隻遭受豬瘟感染，死亡率可達 100%，且目前無疫苗及藥物可治，對養豬戶帶來嚴重的衝擊。為防堵廚餘養豬造成疫情，農委會正積極輔導廚餘養豬場轉型改用飼料養豬；茂生農經也搭上養殖戶需求，以客製化的飼料打入市場。

此外，茂生農經所生產的機能成份多酚類料，屬於環保飼料類，已經通過農業科技研究院機能飼料標章認證，未來公司高飼效飼料方面接下來可望導入長期且穩定的訂單，讓茂生的飼料業務持續穩定成長。

茂生農經近年也導入智慧科技，以完整飼料配方資料庫及建立無藥殘生產線，從原料品管、生產流程到成品專車配送，推升客製化飼料產品，未來茂生農經也看準豬瘟議題，加速飼料養豬領域，且市場預期以雞鴨鵝肉品替代豬肉需求，帶動相關飼料同步成長，茂生農經近期成長動能相當樂觀。