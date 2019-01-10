〈大立光法說〉林恩平：1月營收維持上月水準 2月將下滑 擴產規劃不變

股王大立光 (3008-TW) 今 (10) 日召開法說會，執行長林恩平指出，今年包括蘋果及非蘋陣營手機銷售力道薄弱，1 月營收維持與 12 月相同水準，2 月營收將下滑，營收下滑除工作天數減少外，市場需求也是重大因素。

大立光去年第 4 季出現罕見旺季不旺營運走勢，營收、獲利較前季衰退，2018 年全年稅後純益 243.71 億元，較 2017 年 259.76 億元衰退 6.18%，每股純益為 181.68 元，但林恩平指出，大立光今年擴產進度還是照常，產能會逐步開出，整體提升產能進度將依規劃進行，此外，生產綠的招工目前仍持續。

林恩平表示，今年 1 月營收預估與去年 12 月持平，2 月則可能會較 1 月下滑，其中一部分原因是春節假期工作天數減少，至於後續手機市場需求，還是要看終端銷售狀況，公司並無太多預期。至於新增客戶韓國三星，大立光產品在去年已開始出貨，數量則希望客戶能多拉貨，但實際出貨還是要看市場狀況。

目前包括蘋果及非蘋陣營手機設計趨勢，多走向多鏡頭及全屏幕，帶動包括光學屏下指紋及 3D 感測（3D sensing）需求的成長，林恩平強調，大立光皆已布局這兩種光學新應用，其中，3D Sensing 應用目前仍以手機為主，前鏡頭採用的 3D Sensing 小鏡頭去年開始出貨，預估今年出貨仍將持續成長，此外大立光開發高規格 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭，也在去年底開始出貨。

針對近來討論度高的光學屏下指紋辨識，去年 10 月法說會時林恩平定調此非大立光瞄準市場，不過他今日指出，包括光學屏下指紋及 3D 感測（3D sensing），二種新應用都有在做，只要價格、毛利率合理都有機會接單。

由大立光公布最新財報資料顯示，去年第 4 季稅後純益 64.79 億元，單季每股純益為 48.3 元；累計 2018 年全年稅後純益為 243.71 億元，每股純益為 181.68 元。

大立光 2018 年第 4 季營收 124.45 億元，毛利率 69.44%，季減 1.86 個百分點，年減 2.28 個百分點，稅後純益 64.79 億元，季減 22.6%，年減 24.72%，單季每股純益為 48.3 元；2018 年全年稅營收 499.52 億元，毛利率 68.77%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 243.71 億元，年減 6.18%，每股純益為 181.68 元。

大立光今日收盤報 3280 元，較昨日下跌 55 元或 1.65%，成交量萎縮為 492 張。