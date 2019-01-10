台股破底翻後 估農曆年前上演抄底出量紅包行情

台股近期在美股及蘋果利空壓抑下一度跌破前低 9400 後，隨著美股強彈帶動，指數跌深反彈破底翻，雖然今 (10) 日漲勢暫時熄火，但量縮小跌，顯示打壓力道不大，已化解短線再探底壓力，不過，法人表示，由於第一季電子業淡季需求疲弱，選股難度很大，但去年底已超跌，可藉利空布局，採取長線方式，藉由台股基金布局搶紅包。

法人表示，台股跨年以來展現破底翻，預期接下來包括蘋概股、跌深的矽晶圓與被動元件將走利空鈍化行情，但只是鈍化還未利空出盡，以蘋概股來說，銷售不佳的利空預期影響整個第 1 季，每到營收公布都會再凌遲一次；再接下來只要國際市場沒有意外干擾，農曆年前預期將上演大戶抄底出量拉抬的紅包行情。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美中貿易戰仍有不確定性，惟今年 FED 升息反應在美國利率期貨上可能僅升息一碼，美國十年期及二年期公債殖利率倒掛的壓力減輕，美元走強的趨勢可能放緩，外資賣超台股的壓力或許能部分減輕。

張亞瑋指出，景氣走弱疑慮加深使股市近期震盪，短線關注中美貿易協商結果及聯準會何時停止升息，若中美貿易協商順利或聯準會釋出升息暫緩，將有利股市短期反彈。

而美國總統川普週二推文稱，美中貿易談判進展非常順利。根據報導，美中貿易談判分歧縮小，針對購買美國商品、服務與中國進一步開放市場等議題取得重大進展，中美貿易談判露曙光。

對此，國泰加權正 2 ETF (00663L-TW) 經理人蘇鼎宇指出，台股過去受中美貿易戰影響，自高點修正超過 20%，如今多項利空因素淡化、聯準會可能下修升息次數，美元走勢不再強勢，有利外資資金回流台股。

至於操作建議上，張亞瑋指出，要選擇趨勢明確產業為今年操作主軸，電子方面可留意 ADAS、5G、車用功率元件等。其中，汽車動力與安全要求規格不斷提升下，汽車電子發展迅速，近年來更帶動各家車廠投入研發資源，不斷推出主被動安全規格和相關輔助系統，相關供應鏈值得期待。傳產部分則以台灣及美國內需概念、具備越南廠轉單效應、高現金殖利率個股可持續關注。