中國2019年貨幣政策寬鬆空間更大 債牛仍將一路飛奔

穩成長任重道遠，2019 年中國料將拋出更多寬鬆舉措，降準疊加政策利率下調的加持，中國債券牛市行情也獲得了調查人士的一致性預期，勢不可擋。

彭博於 2018 年 12 月 24 日 - 2019 年 1 月 9 日對 18 家金融機構固定收益交易員和分析師進行調查，調查中值顯示，在新年伊始全面下調存款準備金率 100 個基點後，年內還有 150 個基點的降準空間。在價格工具使用上，人行有望調降公開市場逆回購操作利率，以引導社會融資成本的回落，全年幅度估在 10 個基點，最早有望二季度實現，將成為 2015 年 10 月以來首度下調逆回購利率。受訪機構暫不認為有必要下調存貸款基準利率。

更多調查細節如下：

2019 年人行降準幅度的預測中值為 250 個基點，其中最高預測值為 400 個基點，最低為 150 基點 全年存貸款基準利率調整幅度的預測中值為 0 個基點，其中 10 個人認為不會調降 另 8 個預估今年存貸款利率將下調，預測區間在 25-50 基點 公開市場利率有望下調，最早料在二季度 7 天期逆回購利率的預估中值在各季度末的水平依次落在 2.55%、2.50%、2.45% 和 2.45%；當前為 2.55% 債市方面，機構一致預期今年市場仍呈現牛市，其中判斷國債殖利率曲線趨於牛平的占 94%，牛陡占比 6% 對 2019 年流動性狀況，受訪者一致性看好，其中判斷偏寬鬆的占比 72%，寬鬆占比 28% 對應 2019 年銀行間 7 天期質押式回購加權平均利率中樞有望回落到 2.5% 的位置，低於去年 2.71% 的水平 最重要的影響因素方面，宏觀基本面首當其沖占比高達 78%，流動性次席占比 11%，另被提及的因素包海外經濟及中美貿易 法國巴黎銀行的中國利率和外匯策略師季天鶴認為，需關注人行多次提到的推動利率「兩軌並一軌」，「預計逆回購利率與貨幣市場回購利率將扮演更為重要的角色。」

內憂外患疊加共振沖擊下，中國經濟增速正進一步放緩，根據彭博調查，中國經濟在 2019 年增速料降至 6.2%；2018 年人行共進行了四次降準，並宣布將創設定向中期借貸便利 (TMLF) 向願意增加小微企業貸款的銀行提供期限最高三年的低成本流動性，後者被市場解讀為變相降息。2019 年以來，人行進一步放寬定向降準門檻，並全面降準 1 個百分點；寬鬆的流動性支持貨幣市場中 7 天期回購利率本周一度創下 2015 年 6 月來新低。

恆豐銀行、易方達基金、海富通基金、南華期貨、國投安信期貨、上海東證期貨、萬杉資本和樂瑞資產等 18 家機構參與了此次彭博年度流動性和利率債市場調查。

牛市不輟

股市跌跌不休、宏觀經濟承壓、貿易戰變化多端及外資買入等多因素推動下，2018 年中國利率債經歷了閃耀的一年，國債殖利率曲線呈牛陡走勢，1 年 - 10 年期國債利差自年初約 20 個基點擴大至逾 60 個基點；對 2019 年的債牛預期，18 位受訪者中有 17 位認為利率債走勢為牛平，1 位認為是牛陡行情。

對應 10 年期國債和國開債殖利率料將繼續顯著下行，根據調查中值：

10 年國債殖利率一季度波動區間估 3%-3.35%，全年區間估 2.8%-3.4%；全年低點較去年四季度末創下的年內低點有約 40 個基點的下行空間 根據中債估值，10 年國債殖利率 2018 年下降了約 65 個基點 10 年國開債殖利率一季度波動區間估 3.3%-3.78%，全年區間估 3.25%-3.8%；全年低點較去年低點仍有 40 個基點左右的下降空間 根據中債估值，10 年國開債殖利率 2018 年下降了約 118 個基點

樂瑞資產宏觀研究員範昕接受彭博採訪時表示，在全球經濟增速放緩，國內貨幣政策維持寬鬆的環境下，債牛環境仍將持續。「但隨著財政政策和寬信用政策逐步加碼，長端利率波動也將放大。」