〈CES大展〉CES中國廠商亮出折疊螢幕手機 搶奪會場焦點

2019 年 CES，中國的軟性 OLED 開發商柔宇科技（Royole）展示出一款可折疊的智慧型手機 FlexPai。在手機模式下，螢幕為 4 英吋，而在平板模式下，FlexPai 螢幕可達 7.8 英吋，解析度為 1920 × 1440。

此手機具備廣色域、高對比、高解析，且可進行 100 度的彎曲操作等特色。平時可以把它折疊起來，以方便攜帶，在有看電影、玩遊戲等需求時可以將其展開，享受更大的螢幕。

圖: AFP

從圖片中可以看到，即使在折疊狀態，螢幕畫面也不會出現波紋。目前，開發者版本已經開始銷售。128GB 版本售價人民幣 8999 元，256GB 版本售價人民幣 9998 元。

當然折疊螢幕手機並不是柔宇科技獨創，之前蘋果、三星、LG、華為、小米，甚至連 Google 都相繼投入開發。隨著這些大廠開始採用，可以想見軟性顯示螢幕的應用必將成為智慧手機市場新的引爆點。



嚴格來說雖然折疊式手機能立即吸引消費者目光，但不一定能讓消費者掏荷包，主要在於目前售價仍高，畫面像素還是不比硬式面板。不過只要後續技術開發逐漸成熟，產品在質方面有進一步的提升，產品應用能有更多樣性，配合價格下滑，仍是能吸引消費者買單。

相對於消費者的不確定性，從上游面板廠則是喜上眉梢。2016 年之後開工的 OLED 6 代面板線都是走軟性面板，這足以說明各面板廠都看好折疊手機潛在商機。目前，全球面板業正在經歷一波產能過剩的艱困期，折疊產品的問世和銷售，將為消化過剩產能帶來新的希望。

隨著柔性 OLED 產能釋放，相關產業鏈的企業可望受益。而這些公司中，上市掛牌的有藍思科技、京東方 A、深天馬 A 以及深桑達 A 等等，都是值得關注。