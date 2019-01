曜越CES宣布與雷蛇、十銓、優派合作 同時揮軍記憶體模組市場

財訊快報 2019年1月9號17點39分

搶攻電競商機,曜越 (3540) 於美國消費性電子大展 (CES) 宣布,與雷蛇 (Razer)、十銓科技(4967) 以及優派 (ViewSonic) 合作,打造電競產業生態系。曜越指出,ViewSonic Elite 最新的 XG240R 和 XG350R-C 電競螢幕以及十銓科技旗下電競品牌 T-FORCE 的 DELTA RGB DDR4 桌上型記憶體、NIGHT HAWK RGB DDR4 桌上型記憶體和其獲獎的 XCALIBUR RGB DDR4 桌上型記憶體 / DELTA RGB SSD/DELTA S RGB SSD 都將加入曜越專利的 TT RGB PLUS 生態系統,讓玩家能夠客製化 RGB 燈光效果。



而曜越機殼、電源供應器、散熱產品、電競裝備和配件等 TT RGB PLUS 生態系統系列產品,則皆可和雷蛇的 Razer Chroma 系統進行連動,有安裝 TT RGB PLUS 數位軟體和雷蛇 Chroma 軟體的使用者,即能體驗連動技術為水冷散熱系統和電競裝備呈現的視覺效果。



此外,曜越也發布全球第一支 RGB 水冷電競記憶體模組 - WaterRam RGB 水冷 DDR4 記憶體模組,正式進軍記憶體模組市場。曜越指出,DDR4 記憶體模組運用其水冷散熱技術,並採用其水冷與自然散熱雙模科技,讓記憶體溫度有效降低 37%,效果優於市面上產品。