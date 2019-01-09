宏正去年Q4營收創高 業外進補 單季EPS估逾8.5元

宏正 (6277) 在美洲、歐洲等市場需求強勁，及中美貿易關稅造成的提前拉貨效應下，去年 12 月合併營收 4.49 億元維持高檔，第 4 季營收 14.18 億元，創下單季歷史新高，較前一年同期成長 3.2%。全年營收 51.73 億元亦創高、年成長 5%，加上業外處分信驊 (5274) 股票，挹注 6.69 億元，每股貢獻度高達 5.5 元，單季 EPS 約 8.5~9 元。宏正公佈去年 12 月合併營收 4.49 億元，較前一年同期減少 4%，第 4 季營收 14.18 億元創單季歷史新高，較前一年同期成長 3.2%，主要是歐美市場需求強，及中美貿易關稅造成的提前拉貨效應。全年合併營收達 51.73 億元，較前一年同期成長 5%，同步創下歷史新高。



就產品別而言，IT 架構管理解決方案較去年同期成長 1%、而 IT 架構管理之遠端管理產品較去年同期成長 13%、專業影音產品較去年同期成長 12%、USB 週邊設備較去年同期成長 32%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲地區分別較去年同期減少 0.3%、成長 8%、成長 10%。



宏正先前公告，百分百持股的子公司宏正科技公告，處分信驊科技 76 萬股，每股價格約 631.62 元，交易金額約為 4.85 億元，處分利益約 4.42 億元。子公司宏元投資公告處分信驊科技，處分 97.8 萬股，每股價格 574.91 元，交易金額為 5.62 億元，處分利益約 5.09 億元。



不過，其中 2.82 億元之處分利益係已認列於第 3 季，第四季處份利益約挹注 6.69 億元，以股本 11.95 億元計算，每股貢獻度高達 5.5 元，法人預估，單季 EPS 約 8.5~9 元，全年 EPS 估達 15 元將創高。

