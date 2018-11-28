台北資訊月開展 電競市場兵家必爭 概念股嗨 曜越攻漲停

台北資訊月週三 (28 日) 在世貿一館登場，展期至下週一 (3 日) 共 6 天。今年主題為「跨界創新 遇見未來」，規劃三大重點展區，包括揭露科技趨勢的「主題館」、專屬教育工作者的「臺灣教育科技展」、年輕人朝聖的「電競裝備博覽會」。PC 品牌廠照例在台北資訊月卯足全力衝刺業績，尤其電競被視為兵家必爭之地，宏碁 (2353) 週三開幕日宣布加碼優惠方案，並將在週五 (30 日) 舉行 Predator League 盟校盃總決賽開幕暨授旗儀式；華碩 (2357) 則在展場其 ROG 電競館，宣布成立 ROG 校園電競聯盟。



主辦單位指出，今年台北資訊月主題館聚焦智慧居家、跨界整合以及創新娛樂等三大重點。



其中，隨著智慧製造興起，機械手臂用途廣泛，從初期的自動化生產線跨界到商業應用，如近來很熱門的沖咖啡、下棋等，結合工業用機械手臂團隊和 VR 內容商，創造出前所未有的體感娛樂機台應用，機械手臂將嵌入飛行座艙，體驗者搭乘時，搭配 VR 頭盔進行上下俯衝、左右飛竄，身歷其境的震撼，將是展場最具代表性的跨界創新應用實例。



而電競市場逐年擴大，電競設備在資訊月也成為一大亮點，本屆「電競裝備博覽會」成為年輕人朝聖電競趴，各品牌搶攻商機，各類電競配備紛紛強勢登場，首次曝光的電競座艙、英特爾九代處理器頂規機器，讓所有玩家可一次體驗所有最新與最齊全的電競裝備。



伴隨台北資訊月開展，台股中的電競概念股也大舉反攻，電競筆電龍頭微星 (2377) 以及技嘉 (2376) 週三股價同步大漲逾 5%，宏碁最高也上漲近 3%，再戰 20 元大關，電競週邊與零組件品牌大廠曜越 (3540) 股價更在盤中發動，午盤時分一舉亮燈漲停鎖住 27.05 元價位。