曜越前進美CES 2019業績成長揭序幕 Level 20電競機殼獲創新大獎

電競零組件與週邊品牌廠曜越 (3540) 看好 2019 年電競換機潮，宣布進軍美國消費性電子大展 (CES)，旗下四大品牌 1/8 起進駐威尼斯人酒店搶攻商機。曜越週一(24 日) 股價收盤大漲 7.42%，以 27.5 元最高價位作收。除了 CES 展搶攻電競換機商機之外，比特幣價格大幅彈升，也令挖礦族群奮起，激勵有電源供應器的曜越股價奮起。



曜越指出，美國 CES 展即將在 1/8 到 1/11 展出，其 Thermaltake 水冷品牌率領旗下頂級產品代表 TT Premium、電競週邊 Tt eSPORTS 以及行動配件 LUXA2 納爾莎共三大品牌，前進位於威尼斯人酒店 Veronese 2402 的「CES 2019」，揭開 2019 業績成長序幕。



曜越表示，該公司以「致力於創造完美的使用者經驗」為企業使命，在美學、科技、設計等各方面全面提升。而今年 CES 展，該公司行銷主題為「全面連動 ‧“Hello TT”」，以 TT RGB PLUS 生態系統所運用的 AI 人工智慧科技與連動技術為主軸，吸引觀展者的目光。



曜越說，使用者可透過 TT AI 語音控制功能「Hello TT」連動及啟動所有 TT RGB PLUS 產品和合作的第三方軟硬體，例如新加入的優派 ViewSonic 以及十銓科技的電腦螢幕等等。



除了新軟體發表，曜越為慶祝 20 週年所設計的 Level 20 電競機殼系列、Level 20 電競鍵盤系列及 Level 20 BattleStation 電競戰鬥桌系列也將首次參與展出。曜越 Level 20 電競機殼獲得 2019 CES 創新大獎，讓曜越的創新工藝再次受到國際肯定，也博得好彩頭。