網家泰國子公司取得兩張新支付執照 社群支付Q1上線

網家 (8044) 旗下泰國子公司 PChome Thailand 進入泰國電子商務市場經營 PChome Thai 滿 3 年，日前再度獲得泰國財政部審批，通過新法規經營電子支付服務，取得兩張新的支付執照，包括可經營信用卡支付服務和其他類別電子服務付款如銀行轉帳等服務。亦即未來在其他社群網站包括如 Facebook、Instagram 等社交平台，買賣家的交易，可透過 PChome Thai 開發的社群支付服務使用金流代收付和訂單管理等服務。社群支付新服務預計將於 2019 年第一季上線，除既有的線上市集交易平台，PChome 將開始投入社群商務的新藍海。PChome Thailand 總經理蔡文雄表示，泰國消費者對社群媒體的使用人數和比率領先世界其他主要國家，民眾對社群媒體的參與度高，這次取得新的支付執照，推出專門為社群媒體上買賣家服務的金流代收付和訂單管理等新服務，提供更多元場景的交易體驗。佈局社群商務的策略將為 PChome Thai 在泰國經營電子商務更能發揮高度彈性，開創泰國電商營運的新契機。



本次 PChome Thai 獲准通過審批共有兩張支付執照，一張涵蓋使用卡片付款的信用卡和簽帳金融卡 (debit card) 業務；另一張可經營其他類別支付服務，包含銀行主要的轉帳相關服務，如：帳單繳款(bill payment)、網路銀行服務(internet banking)、手機轉帳(mobile banking)、ATM 轉帳等多元化的支付服務 。



泰國電子商務協會參考 ETDA 及相關報告歸納泰國電子商務的消費輪廓為：消費來源 40% 主要來自於社群媒體、35% 為拍賣網站或市集、25% 為零售商或品牌網站。因而泰國中小企業在推出或增加線上購物銷售時特別重視社群商務平台，會多方考量社群商務平台屬性，選定適合銷售的目標商品以擴大銷售成績。



網家自 2015 年投入泰國電商市場以來，優先推出 C2C 電子商務平台 PChome Thai 全站 200 多萬件商品，涵蓋服裝鞋子飾品、美妝保養、居家生活及戶外休閒等 28 大類；臺灣跨境商品館「PChome Thai 臺灣館」則提供臺灣精品和品牌商品的銷售。