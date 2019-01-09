〈年菜採購指南〉統一超強打老饕名店牌 預購業績年增2成

距離農曆年不到 1 個月，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (9) 日指出，年菜預購買氣逐步攀上高峰，今年「開運年菜」預購銷量，已較去年同期成長 20%，預料未來兩周年菜、鍋物預購量預料將大增，估計整體年菜預購業績年增可達 20%，為傳統淡季添動能。

7-ELEVEN 觀察以往銷售資料，越靠近過年時間，菜餚類型的結構將較平日成長 60%，加上預購的名店年菜標榜方便和高品質，每年業績穩定成長。

而今年年菜預購除了老店名廚受青睞外，排隊名店和知名飯店推出的功夫菜買氣更旺，因此，7-ELEVEN 年菜開發逐年升級，主打跟著老饕名店走。

7-ELEVEN 指出，發現開運年菜北部名店越來越受中南部消費者青睞，以嘉南地區業績成長最好，南部民眾偏愛訂購北部才有的名店商品，又以麻辣鍋最受歡迎，熱銷前 3 名為「太和殿鴛鴦湯底」、「這一鍋御膳麻辣鍋 / 老火湯套餐」，以及「老四川雙味鴛鴦湯底」，使排隊鍋物的業績，較去年同期大增 2 倍。

此外，7-ELEVEN 首次攜手米其林推薦餐廳推出「摘星年菜」，還有饕客必朝聖的飯店招牌美食，也成為南部消費者嘗鮮的新選項，如「六福客棧極品海味滷白菜」、「上海火腿上海蜜汁金華火腿」和「天香樓東坡肉」等均相當熱銷。

團購商品部分，中南部的地方人氣美食受到北部民搶訂，網路討論度超高的「依蕾特布丁奶酪組」和今年首度推出的「大億麗緻乳酪蛋糕」買氣爆增。

隨著時序越來越接近農曆年，7-ELEVEN 預估，除了鍋物、名店菜餚外，佛跳牆和套餐結構也將會有倍數成長的銷售佳績，今年已網羅 8 位名廚、超過 30 家以上的南北名店，打造佛跳牆專賣店。