氣立去年營收年增逾16% 將積極搶攻汽車工業應用

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 去年第 4 季進入傳統淡季，今 (9) 日公布去年 12 月營收 1.24 億元，月減 9.24%，年減 4.44%，2018 年全年營收 17.02 億元，年增 16.16%，氣立去年 12 月營收小幅下滑，主因營運淡季及美中貿易戰雙重影響。

氣立 2018 年第 4 季營收 3.98 億元，季減 14.017%，年增 3.9%。氣立也將持續依計劃擴充浙江新廠，並切入汽車產業應用，期待 2019 年依自動化的趨勢擴大成長幅度，

氣立主管表示，受惠中國自動化浪潮及近 2 年多元布局綜效發揮，包括在中國廣設直銷據點達 34 個及 18 個駐點，不但有效掌握客戶需求，並拓展客戶類型及數量，營收明顯放大，直營比重更已占到近 7 成。

另松江新廠產能以及平湖邦燁廠加入，產能擴充並順勢切入汽車領域，拓展新市場與客戶，有助減輕美中貿易戰影響，並成公司 2018 年主要成長動能，全年營運表現仍可雙位數成長。

氣立看好未來自動化需求，持續擴大在中國垂直整合的佈局，日前再投資興建「氣立可科技園區」，可進一步整合氣動元件上下游製程，達到降低成本，控制品質及供貨速度，預計今年第 4 季開始投產，未來可為氣立集團創造 3 億元人民幣（約新台幣 13.5 億元）年產值，2020 年將可大幅提升產品競爭力，營運可望邁開大步向前。

台灣氣立去年第 3 季稅後純益 2362 萬元、年減 63.6%，每股純益 0.35 元；累計前三季稅後純益 1.36 億元、年增 7.62%，每股純益為 2.03 元。