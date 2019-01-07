網家、富邦媒年菜業績年增逾兩成 採買熱潮下週攀峰

農曆新年即將登場，民眾辦年貨的需求大幅攀升，網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物觀察，站上近兩週整體年菜預購、生鮮食材、年貨伴手禮的銷量相較 12 月中旬已飆升逾 5 倍，促使傳統消費模式逐年出現明顯的改變，網購不只已成為主流消費型態，在尾牙春節檔期更能洞察到網購通路對比實體通路所展現的強勁成長力道。而富邦媒(8454)momo 購物網也觀察到，今年年菜預購買氣較去年同期成長約 2 成，預估年貨採買將在下週達到高峰期。而 PChome24h 購物進一步指出，站上年貨大街檔期業績逐年皆以超過 3 成的年增幅度在成長，為搶攻百億年貨商機，今年更早在 12 月上旬即開跑年菜預購活動，成功拉抬年菜早鳥活動業績相較去年同期呈雙位數成長。



此外，富邦媒旗下 momo 購物網、摩天商城今揭曉《年菜預購熱銷榜》，momo 購物網前十名皆由套餐組合奪得，其 8-12 道菜色的組合最受消費者歡迎，而摩天商城熱銷 TOP5 商品中，小件數套餐為銷售大宗，適合小家庭與在外過年的消費族群，根據 momo 兩大通路熱銷榜，可見「輕鬆上桌」、「平價高 cp 值」為網購年菜的熱銷關鍵。