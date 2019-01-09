化身「鬼怪」，到韓國來場浪漫相遇

【圖．文｜行遍天下．滑雪場圖片｜韓國觀光公社】

龍平是全韓國第一個、也是規模最大的高級滑雪渡假村，歷年舉辦多場國際賽事，包括 2018 的平昌冬季奧運。

這裡也是《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇重要取景地，吸引眾多情侶們到此重溫劇中的感動。

在韓國滑雪史享有元老級地位，每年都有大批的滑雪愛好者前往，這裡也是《冬季戀歌》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇重要取景地，吸引眾多情侶們到此重溫劇中的感動。

滑道選擇多，滿足初學者與中高階的需求。

滑雪場位於韓國白頭大幹中間，海拔 1458 公尺，面積 34 萬坪，搭乘纜車上山東海和五臺山周邊地帶的自然美景盡收眼底。

韓國龍平滑雪場坐落在韓國白頭大幹山系，有著「韓國阿爾卑斯山脈」美名，不管滑雪途中或是搭乘纜車，眺望皚皚白雪群峰，美景盡收眼底。

共提供 31 條程度不同的雪道，分為四大區域，分別為靠近山頂的龍區與金區，以及近山腳的紅區和銀區，最有名為龍區內擁有號稱「彩虹天堂」的斜坡，長達 5 公里，是韓國路線最長的滑雪道，可以從巔峰俯衝飆到山腳下，最能滿足有滑雪經驗的高手。

韓國路線最長的滑雪道，可以從巔峰俯衝飆到山腳下，最能滿足有滑雪經驗的高手。

村內亦有游泳池、網球場、高爾夫球場等多項室內外娛樂設施供選擇，附近還有溫泉水上樂園可以玩水，是個各方位設備齊全的滑雪場。

各方位設備齊全的滑雪場等你來體驗。

景點介紹

龍平滑雪場

YongPyong Resort

酒店提供穿梭巴士來回龍平滑雪場與酒店間，不用擔心走到腿斷。

地址: 江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路 715

電話:+82-1588-0009

網址: https://www.yongpyong.co.kr/ch/index.do

營業: 早 10:00∼12:00、中 14:00∼16:00、 晚 19:00∼21:00

價位: 成人一日卡₩600,000，觀光纜車全日 (09:00∼17:00)₩80,000、半日(09:00∼13:00、13:00∼17:00) 皆為₩63,000。初學者 1 對 72 小時₩70,000，初級者半天 1 對 5₩70,000，中文個人指導兩小時₩300,000

備註: 資訊以其官網為準

來源：《行遍天下》 2019 年 1 月

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