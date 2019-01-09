飛越雪國，到天然境界感受「冰雪奇緣」

【文｜行遍天下．圖｜星野 TOMAMU 滑雪度假村提供】

享譽全球的高級主題連鎖飯店─星野集團，旗下在日本全國 30 多處，依在地特色規劃出獨到住宿和設施活動的品牌系列旅宿。

星野 TOMAMU 滑雪度假村 The tower 外觀冬

當中位於北海道中央的 RISONARE Tomamu 和 Tomamu The Tower 兩間飯店，以擁有安藤忠雄的水之教堂，並結合佔地之廣的 TOMAMU 滑雪場，為北國深受歡迎的滑雪聖地。

安藤忠雄的水之教堂是渡假村內最寧靜的一處角落。

在冬天一片銀粉雪白的針葉林環繞下，是佔地約 213 座東京巨蛋面積之大的渡假村，建構出 145 公頃的大型滑雪場，完善路線設計出 29 條難易不一的滑道，不論是平緩坡道，或是挑戰級的高度雪丘，都能讓初學者或高手級雪客，於總滑行距離 21.3 公里、699 公尺標高差、35 度最大坡度中，盡興被大自然美景包圍，接觸 Powder Snow 粉狀細緻雪地 ski 或 snowboard 的極致馳騁樂趣。

這裡的雪質輕柔，屬粉雪等級，滑起雪來特別有感。

針對大人與小孩都有著各層級雪道。

為了讓人以不同方式徜徉冬雪皚皚的多元面貌，更提供有雪上摩托車、雪上泛舟、香蕉船、雪上越野車，時不時可邂逅狐狸、松鼠、兔子的足跡，跟著導覽員一享粉雪飛揚的奔馳感，和日夜不同的雪山光景。或是參加森林雪中漫步、雪上步行下山、越野滑雪、冰上釣魚等活動，貼近雪國最原始的生態感動，及體貼設置的雪橇公園，能用雪盆共享親子之樂。

星野 TOMAMU 滑雪度假村

TOMAMU 滑雪場得天獨厚的地理優勢中，亦以雲海絕景出名，因此在滑雪之餘，可從山麓搭乘纜車直達霧冰平台眺望閃著冰光、穿上雪白外衣的日高山脈浪漫情緻。

星野 TOMAMU 滑雪度假村

Ice Village 是滑雪後最佳享樂去處，鑽進冰屋喝飲品，或者溜溜冰滑梯。

夜晚到愛絲冰城，置身在零下 30℃夜光雪世界的 IceVillage、冰之教堂、冰之餐廳和 Bar Icewood，都讓人像是進到冰雪奇緣的童話夢幻。

霧冰平台在雪白與藍天之間，享受那種如夢如騰空的奇妙感。

星野 TOMAMU 滑雪度假村

景點介紹

星野 TOMAMU 滑雪度假村

星野 TOMAMU 滑雪度假村

地址: 北海道勇拂郡占冠村中 TOMAMU

電話:+81-167-58-1111

網址: https://www.snowtomamu.jp/winter

營業:

．白天：即日起至 4 月 1 日 9:00∼16:00

．晚間：即日起至 3 月 31 日 16:00∼18:00

．霧冰平台 8:00∼15:00

．愛絲冰城即日起至 3 月 14 日 17:00∼22:00(因每日天氣及積雪狀況變動營業時間)

價位:

．纜車費用：

．一日 / 成人 5,400 円、7∼12 歲兒童 3,800 円

．4 小時 / 成人 4,700 円、7∼12 歲兒童 3,200 円、夜間 / 成人 2,200 円、7∼12 歲兒童 1,500 円

．霧冰平台纜車券費用：成人 2,200 円、7∼12 歲兒童 1,300 円 (持有纜車券者可免費使用)

．私人滑雪教學課程 (初、中級)2 小時：依日期分有 24,000 円、21,000 円、18,000 円三種價位

．雙板滑雪全天課程 (初、中、上級) 最多 7 小時：依日期分有 70,000 円、65,000 円、55,000 円三種價位。

．成人英文團體雙板滑雪課程 (初、中、上級)2 小時：依日期分有 7,500 円、7,000 円、5,000 円三種價位。租賃雪具和服裝配件另計

備註: 資訊以其官網為準

來源：《行遍天下》 2019 年 1 月

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