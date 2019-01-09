令人怦然心動的北海道，你去過幾次了呢

像彈珠汽水般的藍色神秘池塘「青池」。

幾乎每一個到訪過北海道的人，一定都會嚷嚷著還要再來一次，因為北海道四季皆美，春夏有浩瀚繽紛的森林花海，秋天有醉人的紅葉，冬天有溫泉雪景。是否也曾擁有過一覺醒來，天下皆白的驚喜？冬季北海道是個寧靜澄澈，又令人怦然心動的地方，被雪覆蓋的大地白皚皚，帶領人們進入了一個寧靜的世界。夜晚約莫在下午 4 點左右就會降臨，路燈稀稀疏疏地點燃，整座世界彷彿都跟著日落而息了，連身體也跟著沈靜了下來，漫漫雪夜適合緩緩地用心享用一頓美好晚餐，然後煮酒烹茶、促膝夜談。

拜訪日本最北的動物園

日本最北的動物園旭山動物園。

看北極熊在雪地裡打滾，海豹在雪上滑行，站在雪岩上帥氣嚎叫的狼群，藏匿在雪中與雪一樣白的的貓頭鷹和雪兔… 這些都是在亞熱帶台灣無法經歷的體驗！過去數度遇上經營不良危機的旭山動物園，因為園長小菅正夫的一個轉念，決定讓動物園的動物更有尊嚴地活著，以善待每個生命的方式，首度提出「行動展示」這種獨特的展示方法，本著動物生活習性，創造出適合的環境，而且還能讓旅客觀察到動物最自然、原始又自由的樣子。

旭山動物園看北極熊在雪地裡打滾。

在北極熊館的巨大泳池，可觀賞到牠跳水的瞬間，近距離觀察牠的泳姿、熊掌、毛色，還可以走到近距離觀察北極熊的窺視櫥窗「盾牌眼」，和北極熊來個親密接觸。喜歡游泳的企鵝，不該只是被囚禁在假冰山，動物園賦予企鵝們可以自由自在游泳的大型水池，人們更能從泳池下一窺宛如翱翔於天際般的企鵝。而每年冬季積雪時，還有季節限定的「企鵝遊行」，因為要讓企鵝踩在積雪的地面，才不會腳痛。這招讓動物自然貼近人類的方式，更成了旭山動物園的招牌。還有曾在旭山動物園工作 25 年的插畫家保育員阿部弘士，在動物園工作期間，替園內的指引、簡介繪製壁畫，如今也成為動物園富有溫度的小角落。

令人期待的季節限定企鵝遊行。

品味悠久的日本製酒文化

男山酒造江戶時代資料室陳列創業以來的文物並輔以釀酒流程圖說明。

擁有 300 年以上悠久歷史的北海道男山酒造，一直以守護傳統製法而聞名。取自大雪山純淨的水與適合釀造清酒的寒冷氣溫，釀造出了享譽國際的清酒。

透過玻璃窗可觀察釀酒製程。

1977 年開始參加世界酒類競賽，連續 40 多次獲得了金賞殊榮。位於大門旁的男山字樣巨型酒桶，是拍照留念與打卡的勝地。另一邊源源不絕湧出的延命長壽之水，因為是直接來自大雪山的純淨水源，喝起來甘甜無比。

經常可見懸掛在日本酒廠門口的杉木圓球。

懸掛在上方的的杉木圓球，經常會出現在日本酒廠的門口，青綠色就表示新酒剛釀好，若放置了一段時間呈現乾褐色，就代表新酒已上市了一段時間。進入到資料館的 1 樓，就是試飲區及販賣部，除了少量昂貴清酒，大部份都可免費試飲。步上 2 樓則是江戶時代資料室，展出珍貴書畫、書籍、文件。3 樓則是昔日釀酒器具的展示室。透過玻璃窗，還可以直接參觀釀酒的製程。雖然外頭天寒地凍，但躲在男山酒造資料館裡，一邊啜飲清酒一邊深度體驗日本製酒文化，讓人放空一整個下午也不嫌累。

連續 40 多次獲得了金賞殊榮的男山純米大吟釀。

像彈珠汽水般的藍色神秘池塘

青池湖面反射出清澈的藍。

北海道美瑛町擁有連綿的丘陵，除了春夏盛大壯觀的花海，還有許多大自然鬼斧神工下的美麗自然景觀，青池便是其中之一。十勝嶽火山於 1988 年噴發後，當地政府為阻擋火山灰而修建的水壩。隨著時間一久便積存大量的河水，因此生成了大池塘。一開始是禁止進入的區域，因此鮮為人知。在 2010 年開始開放的時候，令人驚豔的美景很快就聲名大噪。

美瑛地區擁有鬼斧神工的自然景觀。

而青池的水之所以為清澈的藍，是由於附近溫泉所流入大量含鋁成分水，然後反射了天空的藍色，加上溫泉水含有的硫磺和石灰等大量成分漂白了河底的石頭和沙子，因此使水更為清澈湛藍。除了青池，這一帶還充滿了不少精彩的景點，有清澈的水濺起藍色浪花的「白鬍子瀑布」，以及可暢快兜風的「白樺街道」，還有可以瞭望十勝岳全景的「十勝嶽展望台」。另外，還有令人感到療癒的「白金溫泉」。

彈珠汽水口味的青池饅頭。

景點介紹

旭山動物園

地址: 北海道旭川市東旭川町倉沼

電話:+ 81-16-636-1104

網址: http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

營業: 夏 4/27～11/3 9:30～17:15，冬 11/11～4/7 10:30~15:30，休園日 12/30～1/1、

價位: 4/8～4/26 大人 (高中以上)820 円，中學以下免費入園

男山酒造資料館

地址: 北海道旭川市永山 2 条 7-1-33

電話:＋81-16-648-1931

網址: http://www.otokoyama.com

營業: 09:00~17:00(2 月第二個周日 10:00～15:00) 休館日 12/31～1/3

青池

位置: 從 JR「旭川車站」乘坐開往白金溫泉方向的大巴，在「白金青池入口」處下車，步行 5 分鐘左右即可到達。

來源：《行遍天下》 2019 年 1 月

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