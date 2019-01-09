去年為何能逆市大賺？達里奧：投資保持良好的平衡最重要

去年股市一片慘淡，標普 500 指數全年跌 4.4%，避險基金也大多賠錢，平均下挫 6.7%。不過全球最大的橋水基金 (Bridgewater) 旗下「Pure Alpha」戰略基金發揮出色，全年逆市淨賺 14.6%，創 5 年來最佳表現，讓基金創辦人達里奧 (Ray Dalio) 樂開懷。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

達里奧週一 (7 日) 在社群媒體 LinkedIn 上發文表示，由於基金大賺，很多人希望他提供建議。他說，受限篇幅他無法解釋太多，但投資有個重要的原則是「平衡」。

達里奧說：「如果你會因為股市下跌而憂慮，因上漲而高興，就說明你的投資組合是不平衡的。」

達里奧表示，如果個人的收入和經濟捆綁，那麼將會面對雙重風險，當個人收入最低時，投資組合也在下挫，這會相當可怕。

達里奧指出，大多數的個人和企業，都處在這樣的不利地位，並且經常透過借錢來增加風險，這樣只會讓問題更加嚴重。

他強調，投資的關鍵在於建構平衡的投資組合，以避免任何系統性偏向出現，如此一來，就不至於讓金融界的大起大落，造成個人收入變動巨大而富戲劇性。

橋水基金由達里奧創立，目前規模達 1600 億美元，是全球最大的避險基金。Pure Alpha 基金表現穩定，在 28 年的歷史中，年平均回報率達到兩位數。