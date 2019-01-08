台灣升息循環共識不再 債市交易員降息揣測聲四起

隨著全球成長前景與台灣景氣亮起警示燈，台灣債市交易員對央行終將步入升息循環的共識已出現顯著動搖，反而是明年或將重拾降息的揣測聲量開始竄高，看法趨於分歧。

彭博對債市交易員的最新季度調查顯示，在 29 位回覆利率展望者裡，有逾四成預估台灣央行未來將降息，認為將啟動升息的比重由上次調查的 68% 下降至約 28%，另外三成受訪者表示仍不確定。對於債市交易來說，這種預期分化意味著今年有望持續偏安一隅，之後則將逐步面臨多空不確定性的考驗。

進一步分析重貼現率預測顯示，受訪者全數認為今年上半年將持平在 1.375%，第三季開始出現雜音，分別有 3 位估升息與 2 位估降息；之後預估利率不變的人數逐季下降，至明年第二季時僅餘 13 位、降至半數以下，屆時預測高於 1.375% 的有 8 位，低於目前水準的也有 8 位，反映各種看法都未能引領主流。

甫公布的台灣 12 月份出口連兩個月負成長，而之前公佈的景氣分數急降逼近代表低迷的藍燈邊緣，且領先、同時指標持續下跌，亦已示警景氣擴張趨緩。國際方面也不樂觀，12 月份全球製造業 PMI 創兩年多來最低水平。聯儲會主席鮑威爾上周亦表示，雖然美國經濟勢頭良好，但 Fed 可以耐心評估風險，並將在必要的時候迅速調整政策。去年底的聯儲會點陣圖顯示，今年料再升息兩次。

農業金庫債券交易主管 Stanford Chen 分析指出，美國 ISM、PMI 等指標不排除明、後年可能降至榮枯值之下，市場已在預期 Fed 明、後年可能開始降息，而就歷史經驗來看，「當美國在升息時，台灣不見得跟進，但當美國降息時，台灣一定亦步亦趨、跟得很緊。」

「美國降息速度向來是比升息快，因為通常是出了大事。明後年會不會出事，沒人知道，」Stanford Chen 表示，「但要特別防範的是，如果美國降息的話，台灣應該有機會，因為美國降息一定代表美國經濟開始走下坡。」

台灣之前在 2015 年 9 月至 2016 年 6 月連四季降息共 50 基點，之後一直持平迄今。若單以本次調查的預估中值來看，央行重貼現率到明年第二季底會議都有機會維持不變，意味著將連 16 次決策按兵不動，追平 2011-2015 年期間史上最久的連凍記錄。台灣上一次升息在 2011 年 6 月。

台灣央行總裁楊金龍在去年底的記者會上表示，決策仍以穩健為主，不會為了讓未來有降息空間，而先採取預防性升息。而當記者再追問重貼現率已近歷史低點、還有降息空間嗎？楊金龍也重申有空間。

短率鐵板

交易員視為影響今年行情最重要因素——台灣央行貨幣政策，在今年可望持續平穩下，近五成受訪者認為今年上半年 10 年期公債走勢將偏多，但全年來看則不脫横向區間，佔逾五成。

回顧過去一年，為追求較高收益的買盤集中在中長券，推低長端利率，但貨幣市場短率在下半年逐步反彈，讓公債曲線意外大幅趨平，5/10 年及 5/20 年利差均一度創下 2008 年末以來新低。對於今年前景，有逾六成受訪交易員認為曲線將更進一步趨平，另有約兩成預測將維持去年末時的曲線型態。

就交易員對第二季底的利率預測中值計算，5 年及 10 年券利差將在 15 基點，與 2018 年底的 15.5 基點相近。同樣也基於短率一時半刻回落不易、且市場仍乏降息共識下，絶大多數交易員預期 10 年殖利率今年不會跌破盤中歷史低點，僅 4 位認為會破底。

據櫃買中心數據，10 年期公債本周一收在 0.8660%，5 年券收在 0.7120%。以下為殖利率預估中值：

農業金庫的 Stanford Chen 表示，預期台債今年走勢就是配合國際市場波段操作，較難有自己的方向；最快或許明年上半年再開始提前反映對央行政策的預期。

但他也指出，「未來真要反應降息預期，利率也不會那麼快下來，還要看短率有沒有下，台債才會慢慢往下修正，」否則資金調度成本高，若與公債殖利率形成負利差，仍會影響拿券意願。

本次調查的問卷訪問期間為 12 月 26 日至 1 月 3 日，受訪者共計 20 家金融機構的 30 位交易員，部分題目回答人數不足 30 人。參與調查的金融機構交易員包括群益金鼎證券等，其他受訪者不願具名，因未被授權公開評論；受訪者不代表機構觀點。