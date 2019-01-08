目標價遭調降加上員工限售股解禁 小米股價創掛牌新低

在小米將與 TCL 結盟後，法人圈似乎不買單，一連三家外資券商同聲調降小米目標價。

首先，摩根大通預估 2019 年對於小米仍是艱困的一年，並認為小米難以提升智慧型手機的市占率，甚至預估小米今年在中國市場的智慧型手機銷售量將下滑。

因此摩根大通調降小米投資評等，由原來加碼下調至中性，並將小米今年底的目標價，由原來 18 港元降至 10.5 港元。

接著，麥格理也發布報告指出，受到中國經濟成長減緩，及下游庫存消化等因素，小米內部對 2019 年中國智慧型手機，及廣告市場看法審慎。

雖然小米銷售通路庫存較同業健康，同時小米也將繼續重視其自有的銷售通路，並推動小米加盟店在中國三至五線城市及海外的擴張，但經濟成長趨緩，智慧型手機市場仍將受到衝擊。

因此麥格理將小米收入預估下修，同時目標價也由 25 港元下調至 17 港元，不過評等仍維持在超越大盤。

最後德銀則指出，在近期與小米內部會面後，認為小米正努力因應全球經濟困境，及智慧型手機市場轉弱等不利影響。但這兩項不利因素均為小米獲利帶來下滑壓力。

不過德銀認為今年下半年景氣有機會好轉，因此仍維持小米買進評等，但目標價由 21.4 港元下調至 18.6 港元。

除了券商調降目標價外的利空外，市場也傳出明天（9 日）起小米第一批員工選擇權將解禁。根據資料顯示，小米員工平均持有 1 至 5 萬股，加上執行價格低，一旦進行套利，將對小米股價短期造成賣壓。

圖: 經濟通

受到重重利空消息影響，小米今天 (8 日) 股價一度創下掛牌以來新低的 11.06 港元，收盤仍未有明顯起色，終場收在 11.1 港元，創收盤新低價。